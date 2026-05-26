۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

تشکیل پرونده تعزیراتی خریدوفروش چای خارج از ضوابط تعیینی دولت در دلفان

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از تشکیل پرونده تعزیراتی خریدوفروش چای خارج از ضوابط تعیینی دولت در شهرستان دلفان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده خریدوفروش چای خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۹۷ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی دلفان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و باتوجه‌به ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام فروش خارج از ضوابط تعیینی دولت را محرز و علاوه بر ضبط کالا متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۶۹۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: با گزارش جهاد کشاورزی شهرستان دلفان پیرامون خریدوفروش چای خارج از ضوابط تعیینی دولت، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد مطلب 6841788

