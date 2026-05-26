دعای عرفه در شهرکرد کجا برویم

به گزارش خبرنگار مهر، روز نهم ذیحجه مصادف با سالروز شهادت سفیر دشت کربلا حضرت مسلم بن عقیل است که دعای عرفه همراه با روضه حضرت سیدالشهدا (ع) و شهدای کربلا توصیه شده و بهترین میراث معنوی آن امام همام برای انسان‌های موحد است.

این دعا در بین مردم از جایگاه والای معنوی برخودار است و امسال نیز محافل قرائت دعای عرفه در جای‌جای استان چهارمحال و بختیاری با حضور عموم مردم برگزار می‌شود.

همزمان با سراسر کشور هیئت‌ها، مساجد و مصلی‌های استان چهارمحال و بختیاری امروز سه‌شنبه مصادف با نهم ذی‌الحجه و روز عرفه میزبان مردم مؤمنی هستند که مناجات امام سوم شیعیان حضرت امام حسین (ع) را با هم زمزمه می‌کنند.

محافل دعای عرفه امسال با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای جنگ رمضان و نیز بزرگداشت یاد شهدای حادثه منا برپا می‌شود.

در شهرکرد مرکز استان، مراسم محوری عرفه از ساعت ۱۶:۳۰ با مداحی حاج علی شریفی گرگانی در مصلی امام خمینی (ره) برگزار و به صورت زنده از صدا و سیمای استان پخش خواهد شد.

مراسم دعای عرفه با نوای حسین رفیعی در مسجد صاحب الزمان (عج) شهرکرد نیز از ساعت ۱۶ با حضور عموم مردم مومن برگزار می‌شود.

در گلزار شهدای شهرکرد نیز محفل معنوی عرفه با مداحی حجت‌الاسلام حسین‌میرزایی و روایتگری جمال‌الدین خدابخشی برگزار می‌شود. این محفل نورانی به همت هیئت مکتب‌الشهدا و هیئت باب‌الحوائج از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز خواهد شد.

هیئت گمنامان فاطمی (س) نیز مراسم پرفیض دعای عرفه را در تپه نورالشهدای شهرکرد در جوار قبور مطهر شهدای گمنام برگزار می‌شود. این برنامه‌ معنوی از ساعت ۱۶ با نوای علی بهبهانی‌پور آغاز می‌شود.

همزمان با شهرکرد، مساجد و حسینیه‌ها، آستان مقدس امامزادگان، قبور مطهر شهدا و گلزارهای شهدای گمنام در دیگر نقاط استان چهارمحال و بختیاری نیز صحنه برپایی این محافل معنوی هستند.