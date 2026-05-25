آغاز بهسازی آزادراه تبریز - زنجان با سه تیم عملیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رسول‌زاده روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز فرآیند بهسازی آزادراه پیامبر اعظم خبر داد و گفت: با تلاش‌های دکتر بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، عملیات بهسازی و تغییر روکش آسفالت آزادراه تبریز ـ زنجان در سه نقطه و توسط سه تیم جداگانه آغاز شده و به زودی یک تیم دیگر هم اضافه خواهد شد.

وی دلیل تعویق این پروژه را عدم تامین مالی توسط مالک پیشین این آزادراه عنوان کرد و گفت: با تدابیر استاندار، مالکیت آزادراه تبریز - زنجان در روزهای اخیر به اداره‌کل راهداری منتقل شده است و با این اقدام راهگشا، به سرعت برای بهسازی آسفالت آزادراه اقدام شده است.

رسول‌زاده اظهار داشت: به رغم محدودیت های جدی در تامین منابع مالی لازم و با وجود آسیب دیدن محورهای مواصلاتی در جنگ تحمیلی سوم، با پیگیری‌های جدی استاندار آذربایجان شرقی، منابع مالی لازم به این پروژه تخصیص یافته و عملیات بهسازی آن آغاز شد.

وی افزود: این پروژه از اولویت‌های مدیریت استان و همچنین اداره‌کل راهداری بوده و در یک سال گذشته، برای رفع موانع اداری و مالی آن اقدمات و پیگیری‌های جدی انجام شده است‌.