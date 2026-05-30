به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر شنبه در آیین بهرهبرداری از پنج پروژه خورشیدی در قالب «طرح ملی تولید در توزیع» با ظرفیت مجموع ۱۶ مگاوات که به صورت متمرکز در شهرستان بناب برگزار شد، اظهار کرد: این نیروگاهها شامل دو واحد در بناب، دو واحد در هریس و یک واحد در عجبشیر هستند که هر کدام با ظرفیت اسمی ۳.۲ مگاوات به شبکه متصل شدهاند.
وی با اشاره به استقبال گسترده از انرژیهای تجدیدپذیر در استان افزود: در راستای سیاستهای دولت چهاردهم، ۱۳ هزار مگاوات درخواست احداث نیروگاه خورشیدی در آذربایجان شرقی ثبت شده که به دلیل محدودیت زیرساختهای اتصال به شبکه، تاکنون مجوز سه هزار و ۱۷۱ مگاوات صادر شده است. از این میزان، دو هزار و ۱۵۰ مگاوات مجوز اتصال به شبکه دریافت کردهاند.
استاندار آذربایجان شرقی با اعلام آمار دقیق از ظرفیت فعلی انرژی پاک در استان تصریح کرد: تا امروز ۱۵۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به بهرهبرداری رسیده که سهم انرژی خورشیدی ۱۰۳ مگاوات و مابقی مربوط به نیروگاههای بادی است.
سرمست برنامه زمانبندی شده برای افزایش ظرفیت خورشیدی را تشریح کرد و گفت: پیشبینی میشود تا پایان خردادماه ۱۳۰ مگاوات، تا ۱۵ مردادماه ۱۵۰ مگاوات و در نهایت تا پایان شهریورماه مجموعاً ۴۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان وارد مدار شود.
وی از بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها برای احداث نیروگاههای خورشیدی خبر داد و افزود: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان متعهد به نصب ۱۰۰ مگاوات پنل خورشیدی شده که برای ۶۵ مگاوات آن اعلام آمادگی کامل صورت گرفته و تا پایان مهرماه به بهرهبرداری میرسد. همچنین دانشگاه صنعتی سهند ۲۰ مگاوات (با آمادگی ۹ مگاوات)، دانشگاه بناب ۱۸ مگاوات و دانشگاه مراغه ۹ مگاوات برنامهریزی کردهاند که مجموع این ظرفیتهای دانشگاهی تا پایان مهرماه به ۴۵۰ مگاوات خواهد رسید.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت منابع آبی استان اشاره کرد و گفت: ۵۵ درصد آب استان از زرینهرود تأمین میشود و سال گذشته ۹۰ درصد آب شرب و کشاورزی بناب به این رودخانه وابسته بود. خوشبختانه با وجود اینکه ذخیره این رودخانه در سال گذشته به یکپنجم کاهش یافته بود، امسال مشکل آبی نداریم.
سرمست در پایان بر تغییر الگوی کشت، بهبود سیستمهای آبیاری و توسعه کشت گلخانهای به عنوان محورهای توسعه شهرستان بناب تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: الگوی توسعه بناب را همراستا با سه حوزه صنعت، تجارت و کشاورزی دنبال میکنیم.
صرفهجویی ۶.۲ مگاواتی برق در آذربایجان شرقی؛ معادل دو نیروگاه خورشیدی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی از کاهش ۶.۲ مگاواتی مصرف برق در استان طی دو ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این صرفهجویی که معادل ظرفیت دو نیروگاه خورشیدی است، حاصل اجرای طرح ملی «مهتاب» برای مدیریت تلفات انرژی بوده است. در همین راستا، پنج پروژه نیروگاه خورشیدی هر یک با ظرفیت ۳.۲ مگاوات در استان به بهرهبرداری رسیده و سه نیروگاه دیگر نیز تا نیمه تیرماه در مرند و سراب وارد مدار خواهند شد.
رسالی با اشاره به طرح «قرار همدلی ۲۵ درجه» تأکید کرد: برخلاف سال گذشته، تا ۲۶ اردیبهشت امسال هیچ خاموشی در استان اعمال نشده و مدیریت مصرف فعلاً تنها محدود به بخشهای کشاورزی و صنعتی است.
وی افزود در حال حاضر نیازی به خاموشی در بخش خانگی نیست و با تداوم مدیریت مصرف و افزایش تولید برق، امید میرود این نیاز به طور کامل رفع شود. مجموع ظرفیت نیروگاههای توزیع برق استان در چارچوب طرحهای ملی و خصوصی به ۱۰۰ مگاوات خواهد رسید.
