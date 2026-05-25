به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست، روز دوشنبه اعلام کرد: پروازهای فرودگاه شهید مدنی تبریز به زودی از سر گرفته خواهد شد.

این خبر پس از پیگیری‌های مکتوب و شفاهی مستمر از وزارت راه و شهرسازی و قول مساعد مسئولان این وزارتخانه مبنی بر عملیاتی شدن پروازها اعلام شده است.

عملیات بازسازی فرودگاه تبریز در هفته‌های گذشته با سرعت انجام شده است. با این حال، تا پیش از صدور مجوزهای لازم از سوی مراجع ذیصلاح، امکان برقراری پرواز وجود نداشت.

تلاش‌ها و پیگیری‌های مسئولان در وزارت راه و شهرسازی منجر به آماده‌سازی فرودگاه برای خدمت‌رسانی به مردم شده است و انتظار می‌رود به زودی شاهد از سرگیری پروازها در این فرودگاه باشیم.