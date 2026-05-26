فهرست کامل مراسم‌ دعای عرفه در اصفهان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نهم ذی‌الحجه، روز پرفضیلت عرفه و روز نیایش، بقاع متبرکه، مساجد و هیئات مذهبی شهر اصفهان آماده میزبانی از مومنان و طنین‌انداز شدن دعای سیدالشهدا (ع) هستند.

در همین راستا، جدول زمان‌بندی و مکان برگزاری مراسمات شاخص در سطح شهر اطلاع‌رسانی شده است.

جزئیات برگزاری مراسم قرائت دعای عرفه در نقاط مختلف شهر اصفهان به شرح زیر است:

۱. آستان مقدس امامزاده شاه‌میرحمزه (ع) (هیئت فداییان حسین)

مراسم این هیئت با نوای کربلایی سید رضا نریمانی از ساعت ۱۶ در محل چهارراه عسکریه، آستان مقدس امامزاده شاه‌میرحمزه (ع) آغاز خواهد شد.

۲. گلستان شهدای اصفهان

میعادگاه شهیدان اصفهان از ساعت ۱۵ میزبان زائران است. در این مراسم آقایان منصوری، یزدخواستی، هویدا و کوهکن در محل خیمه حسینی گلستان شهدا به قرائت دعا می‌پردازند.

۳. مسجد جامع آقانور

این مراسم از ساعت ۱۵:۳۰ با نوای مداحان اهل‌بیت، آقایان رعنایی و طلایی در خیابان ابن‌سینا، کوچه ۳۳، مسجد جامع آقانور برگزار می‌گردد.

۴. میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران)

مراسمی در فضای باز و در پارک وسط میدان جمهوری اسلامی تدارک دیده شده است. سخنران این مراسم حجت‌الاسلام ظهیراسلام بوده و حجج‌اسلام نیلی‌پور، فقیهی و آقای صادقی از ساعت ۱۶ به مدیحه‌سرایی و قرائت دعا خواهند پرداخت.

۵. مسجد المحمود خانه اصفهان

در منطقه خانه اصفهان، مسجد المحمود از ساعت ۱۶:۳۰ میزبان سخنرانی حجت‌الاسلام مهدی دانشمند خواهد بود. قرائت دعا نیز توسط آقایان اعتصامی، حسینی و کوهکن انجام می‌شود.

۶. بیت‌الزهرا (س)

این مراسم از ساعت ۱۶ در خیابان کاوه، پل ۲۵ آبان به سمت پل چمران آغاز می‌شود. سخنران مراسم حجت‌الاسلام داستانپور و مداحان آقایان رجبی و زارع هستند.

۷. مسجدالقدس

مومنان می‌توانند برای شرکت در مراسم ساعت ۱۶:۳۰ به خیابان سعادت‌آباد، کوچه دهم ملاصدرا، مسجدالقدس مراجعه کنند. این مراسم با نوای سید محمد نریمانی برگزار می‌شود.

۸. آستان مقدس حضرت زینب (س) (خواهر امام رضا)

در منطقه زینبیه، آستان مقدس حضرت زینب (س) از ساعت ۱۵:۳۰ با نوای آقایان بصیرت و حاجیان میزبان شب‌زنده‌داران روز عرفه است.

۹. میدان حج

این مراسم در خیابان کاوه، خیابان گلستان، چهارراه هسا، خیابان هسا جنوبی، میدان حج از ساعت ۱۶:۳۰ با نوای آقایان شاهمندی و کیساری برگزار خواهد شد.

۱۰. سپاهان‌شهر

ساکنان سپاهان‌شهر می‌توانند از ساعت ۱۶:۳۰ در مسجد صاحب‌الزمان (عج) واقع در خیابان غدیر، با نوای آقایان کرمی و مرادی در مراسم حضور یابند.

۱۱. باغ غدیر (مزار شهدای گمنام)

مراسم قرائت دعای عرفه در بزرگراه شهید صیاد شیرازی، باغ غدیر، پشت موزه دفاع مقدس در جوار مزار شهدای گمنام از ساعت ۱۷ با حضور مداحان اهل‌بیت برگزار می‌گردد.

۱۲. باغ رضوان (قطعه ایثارگران)

این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین سید احمد دارستانی و نوای حاج حمزه علیپور از ساعت ۱۶ در قطعه ایثارگران باغ رضوان اصفهان منعقد است.

۱۳. آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) (نرمی)

در حومه اصفهان (دولت‌آباد)، آستان مقدس امامزاده ابراهیم بن موسی بن جعفر (ع) از ساعت ۱۵:۳۰ با نوای حاج امیر عارف میزبان زائران خواهد بود.