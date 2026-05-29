به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رستگار عصر جمعه در حاشیه نهمین همایش استانی فعالان عرصه هیئت استان گلستان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این همایش با حضور ارکان مختلف هیئت‌های مذهبی شامل مدیران هیئت‌ها، مداحان و سخنرانان مذهبی برگزار شد و فرصتی برای هم‌اندیشی و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و دینی استان فراهم کرد.

وی افزود: بعد از همایش کارگاه تخصصی از اساتید برجسته کشوری بهره‌مند شدیم که از جمله آنان می‌توان به حجت‌الاسلام والمسلمین میرزا محمدی، حاج رحیم آب‌فروش مسئول جامعه ایمانی مشعر کشور، حاج حسن جعفری، حاج مهدی مختاری و مصطفی منتظری اشاره کرد.

مسئول جامعه ایمانی مشعر گلستان با بیان اینکه این برنامه با مشارکت و همدلی مجموعه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی برگزار شد، خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج مداحان، کانون مداحان، شورای هیئت مذهبی، بنیاد دعبل خزاعی، آستان قدس رضوی، هیئت دانش جویی و دانش آموزی ،اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و جامعه ایمانی مشعر از جمله مجموعه‌هایی بودند که در برگزاری این همایش نقش‌آفرینی کردند.

رستگار ادامه داد: این همایش هر ساله در آستانه ماه محرم برگزار می‌شود تا خادمان و فعالان هیئت‌های مذهبی با آمادگی بیشتر برای برگزاری برنامه‌های عید غدیر و مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) با حفظ میدان و تجمعات مردمی، به هیئت محله محور و روضه های خانگی را اهمیت ویژه ای دهند.

وی تأکید کرد: اتحاد، انسجام و همدلی میان فعالان هیئت‌های مذهبی، زمینه‌ساز برگزاری باشکوه برنامه‌های مذهبی در استان گلستان خواهد بود و امیدواریم امسال نیز شاهد محرم و غدیری پرشور بر محور مقاومت در سراسر استان باشیم.