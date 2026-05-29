به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام میرزا محمدی عصر جمعه در نهمین همایش فعالان هیئتهای مذهبی استان گلستان با بیان اینکه ولایت، محور اصلی دین و شاهکلید تمامی فرایض الهی است، اظهار کرد: بر اساس روایت امام باقر(ع)، اسلام بر پنج پایه نماز، زکات، روزه، حج و ولایت بنا شده که در میان آنها، ولایت اهلبیت(ع) برترین رکن و کلید فهم سایر واجبات الهی است.
وی افزود: در فرهنگ اهلبیت(ع)، مداح و ستایشگر تنها یک خواننده نیست، بلکه رسانه امام و اهلبیت محسوب میشود و باید در رفتار، گفتار، محتوا و حتی سبک ارتباط با مردم، جامعه را به سمت اهلبیت(ع) هدایت کند.
این استاد حوزه و دانشگاه قم با تأکید بر اینکه هیئتها باید محل یارگیری برای امام زمان(عج) باشند، خاطرنشان کرد: اگر هیئت از مسیر تربیت نیرو برای جبهه ولایت خارج شود، دچار انحراف و نقض غرض خواهد شد.
وی ادامه داد: مداح باید «ممدوحنما» باشد نه «مداحنما»؛ یعنی مردم به واسطه وی با امام حسین(ع) و اهلبیت(ع) پیوند بخورند، نه اینکه هدف اصلی، دیده شدن و شهرت فردی باشد.
محمدی با انتقاد از برخی آسیبها در فضای هیئت و مداحی گفت: متأسفانه در سالهای اخیر گاهی هیئت و مداحی به بستری برای کسب شهرت، ثروت و قدرت تبدیل شده، در حالی که خدمت به اهلبیت(ع) یک امانت الهی است و نباید ابزار دنیاطلبی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: کسانی که در دستگاه اهلبیت(ع) خدمت میکنند باید بدانند صدا، محبوبیت و جایگاه اجتماعی آنها متعلق به خودشان نیست، بلکه امانتی از سوی اهلبیت(ع) است و باید در مسیر رضایت امام زمان(عج) استفاده شود.
این استاد حوزه و دانشگاه قم با اشاره به جایگاه اهلبیت(ع) در نظام آفرینش افزود: طبق روایات، عالم هستی به برکت وجود اهلبیت(ع) خلق شده و همه موجودات عالم به نوعی در حال تسبیح و ستایش پروردگار هستند.
وی با بیان اینکه رابطه شیعیان با اهلبیت(ع) رابطه ارباب و رعیت نیست، اظهار کرد: در معارف دینی، اهلبیت(ع) پدران و مادران معنوی امت هستند و این پیوند، رابطهای عاطفی، اعتقادی و عمیق است.
محمدی تأکید کرد: خادمان هیئتها باید اخلاص، تواضع و مردمی بودن را سرلوحه کار خود قرار دهند و اجازه ندهند فرهنگ اصیل اهلبیت(ع) تحت تأثیر تجملگرایی، رفتارهای نمایشی و نگاههای مادی قرار گیرد.
