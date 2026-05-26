گرزین: عید قربان امسال، نماد بعثت و ایستادگی امت مؤمن ایران اسلامی است

حجتالاسلام عباسعلی گرزین به مناسبت عید سعید قربان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عید قربان از بزرگترین اعیاد الهی و نماد رهایی انسان از وابستگیهای مادی و نفسانی برای رسیدن به قرب الهی است.
وی افزود: حضرت ابراهیم (ع) با قربانی کردن بزرگترین تعلق دنیوی خود، به اوج اخلاص، ایمان و بندگی رسید و امروز نیز عید قربان یادآور عبور انسان از همه موانع برای اتصال به حقیقت و نور الهی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به شرایط امروز جامعه اسلامی گفت: عید قربان امسال نسبت به سالهای گذشته تفاوتی عمیق و تاریخی دارد، چرا که شاهد بعثت و بیداری امتی هستیم که با ایثار، مقاومت و گذشت از تعلقات دنیوی، در مسیر تحقق آرمانهای الهی ایستاده است.
گرزین ادامه داد: مردم ایران اسلامی در ماههای اخیر با صبر، وحدت، ایثار و تبعیت از ولایت، نمونهای کمنظیر از انسجام و مقاومت را در برابر دشمنان به نمایش گذاشتند و این ایستادگی، نشانه اتصال حقیقی ملت به قدرت الهی است.
وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر «فرعونهای زمان» ایستادهاند، اظهار کرد: امروز نشانههای افول استکبار جهانی بیش از هر زمان دیگری آشکار شده و ملت ایران با روحیه جهادی و ایمانی، مسیر عزت و پیروزی را دنبال میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان همچنین با گرامیداشت یاد شهدا خاطرنشان کرد: خون شهدا و مجاهدت مردان و زنانی که در راه خدا از جان و مال خود گذشتند، زمینهساز بیداری و عزت امت اسلامی شده است.
گرزین با تبریک مجدد عید قربان به مسلمانان و موحدان جهان، بر ضرورت تقویت مواسات، همدلی، جهاد تبیین و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان و اتحاد، همه نقشههای دشمنان را خنثی خواهد کرد و به فضل الهی پیروزی نهایی نصیب جبهه حق خواهد شد.
