رئیس زاده: مصوبه افزایش حقوق اعضای هیات علمی اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده نوشت: همان‌طور که جناب عالی بارها در نهایت تدبیر و دوراندیشی صادقانه اشاره داشته‌اید، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از ارکان رفیع بنای علم تربیت کننده نسل‌های آینده و ستون‌های استوار توسعه پایدار و پیشرفت کشورند. استمرار این رسالت عظیم جز با تامین منزلت مادی و معنوی متناسب با شان علمی و مسئولیت ملی ایشان میسر نخواهد بود.

در همین راستا راهبرد بنیادین و بسیار ارزشمند دولت جناب عالی در خصوص افزایش حقوق اعضای هیات علمی با مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد در اسفند ۱۴۰۴ نه صرفاً یک اقدام اداری یا مالی، بلکه اقدامی راهبردی در پاسداشت عدالت تحکیم انگیزه علمی و صیانت از سرمایه‌های دانشی کشور است که بارقه‌های امید را در دل جامعه دانشگاهی کشور روشن کرد، اما برخی تردید افکنی‌ها و مصلحت اندیشی‌های مقطعی که باعث عدم اجرای این مصوبه و تاخیر در پرداخت حقوق اعضای هیات علمی در دو ماه اول سال شد، این اقدام شجاعانه و سرنوشت ساز جناب عالی را به ضد خود تبدیل کرد و در شرایط فعلی کشور پیامدهای ناگوار عمیقی بر اعتماد جامعه علمی، آرامش خاطر استادان و وضعیت معیشتی آنان بر جای گذاشته است.

بدیهی است که تداوم چنین وضعی با روح عدالت گستری و تدبیر دولت جناب عالی و انتظارات به حق جامعه دانشگاهی سازگار نیست. از آنجا که مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد و این حق مکتسبه لازم الاجرا است، با نهایت احترام و با اتکا به حسن ظن نسبت به صداقت جناب عالی و اهتمام مستمرتان نسبت به کرامت اساتید دانشگاه‌ها استدعا دارم دستور فرمایید اجرای کامل و فوری مصوبه افزایش حقوق اعضای هیات علمی در کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، بدون هرگونه تبعیض تاخیر یا تفسیر محدود کننده در دستور کار قطعی قرار گیرد.

امید است با عنایت ویژه جناب عالی، این حق مسلم و بدیهی بی درنگ به منصه ظهور برسد و آرامش و اعتماد دوباره به جامعه دانشگاهی بازگردد.

بی تردید اقدام قاطع شما در این زمینه نه تنها نشانه‌ای روشن از اهتمام به عدالت و علم است، بلکه در تاریخ خدمتگزاری این دولت به عنوان تصمیمی خردمندانه و ماندگار ثبت خواهد شد.