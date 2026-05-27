ظرفیت ۶۸۰ نفری برای فلوشیپ پزشکی؛ اعلام آخرین فرصت ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۵ از ۲ تا ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ به صورت اینترنتی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir انجام می گیرد.

آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۵ در ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

ظرفیت پذیرش در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۵ تعداد ۶۸۰ نفر است. این تعداد در رشته های تکمیلی تخصصی براساس رشته های فوق تخصصی جذب می شوند.

مرحله کتبی آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۵ وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به شیوه غیرمتمرکز و به صورت الکترونیک و یا کاغذی توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی فلوشیپ در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۱ تیر برگزار می شود.

مرحله شفاهی (به صورت منفرد یا ترکیبی از روش هایPMP ،OSCE، مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته) در روزهای چهارشنبه ۱۷ تیر تا شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. جدول زمانبندی شرکت در آزمون شفاهی هر رشته متعاقباً توسط دانشگاه های مجری اعلام می شود.

در این دوره محدودیت سنی جهت شرکت در آزمون وجود ندارد. انجام مراحل ثبت نام از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می پذیرد.

نتیجه بررسی مدارک ارسالی جهت ثبت نام در اول تیرماه ۱۴۰۵ اعلام می شود و داوطلبان باید دقت لازم جهت رفع نقص مدارک را بعمل آورند.

شرایط عمومی و اختصاصی جهت شرکت در آزمون تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در دفترچه ثبت نام آزمون درج شده است.

رشته های تکمیلی تخصصی شامل ناباروری، آندرولوژی، روانپزشکی تروما، اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال، بیهوشی قلب، جراحی پیوند کلیه، سم شناسی بالینی، طب مادر و جنین، اکوکاردیوگرافی، انکولوژی زنان، بیماری های قرنیه و خارج چشمی، بیماری های نوروماسکولر، بیهوشی کودکان، بیهوشی مغز و اعصاب، پزشکی خواب، جراحی درون بین زنان، جراحی ستون فقرات، جراحی عمومی درون بین، جراحی مغز و اعصاب کودکان، صرع، مراقبت های ویژه کودکان، مولتیپل اسکلروزیس و بیماری های التهابی میلین زدا سیستم عصبی مرکزی (MS)، ویتره و رتین، اندویورولوژی، تروما در جراحی عمومی، جراحی سرطان، رادیولوژی مداخله ای، اتولوژی - نوراتولوژی و جراحی قاعده جمجمه، اختلالات حرکتی، جراحی پا و مچ پا، آسیب شناسی پوست، آسیب شناسی دستگاه گوارش، بینی، سینوس و جراحی قاعده جمجمه، بیهوشی ناحیه ای، پزشکی روان تنی، جراحی استروتاکسی و فانکشنال مغز و اعصاب، جراحی بیماری های پستان، جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم، جراحی تومورهای سیستم اسکلتی- عضلانی، جراحی دست، جراحی زانو، جراحی سوختگی، جراحی شانه و آرنج، جراحی کلیه و مجاری ادراری فانکشنال و ترمیمی زنان، جراحی کولورکتال، جراحی هیپ و لگن، چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم، بیهوشی درد، روان درمانی، روانپزشکی اعتیاد، روانپزشکی سالمندان، سرطان های دستگاه ادراری – تناسلی، گلوکوم، لارینگولوژی، نوروواسکولار اینترونشن، اختلالات طبی و جراحی بازساختی کف لگن در زنان، بیماری های عروقی مغز و سکته مغزی (استروک)، پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی، طب تسکینی، نوروفیزیولوژی بالینی و صرع کودکان، HIV/AIDS بالینی، ارتوپدی کودکان، الکتروفیزیولوژی بالینی قلب، بیماری های دستگاه تناسلی زنان، آسیب شناسی مولکولی و سیتوژنتیک، بیماری های عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوند، بیماری های نوروماسکولر، پوست کودکان، پیوند سلول های بنیادی خونساز کودکان، جراحی بیماری های مادرزادی قلب، جراحی غدد درون ریز، جراحی کولورکتال، جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضا داخل شکم، جراحی هیپ و لگن، رادیولوژی زنان، روانپزشکی عصبی و نورولوژی رفتاری، سردرد و دردهای صورت، سیتوپاتولوژی، طب انتقال خون، طب روان جنسی و زوج درمانی، نارسایی قلب و پیوند، هماتوپاتولوژی، ارتوپدی کودکان، الکتروفیزیولوژی قلب کودکان، بیماری های مادرزادی قلب در بالغین، تصویربرداری قلب و عروق است.