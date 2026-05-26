معاون وزیر کشور: بخشی از پتروشیمی های کشور بازسازی و وارد مدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی ظهر سه‌شنبه در جلسه قرارگاه اقتصادی استان قزوین با قدردانی از تیم اقتصادی استان، اظهار کرد: دشمن با بهانه قرار دادن مردم، زنجیره تأمین را مختل کرده، سفره و صنعت و شغل مردم را هدف گرفته است؛ اما در چنین شرایطی، دولت و حاکمیت آرایش جنگی اقتصادی گرفته‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان قزوین تصریح کرد: اتفاق خوبی که در این استان افتاده، این است که با وجود تلاش دشمن برای مختل‌کردن زنجیره تأمین، از ابزارهای گمرکی به‌طور کامل استفاده شده و تمام تسهیل‌ها و تصریح‌های لازم انجام گرفته است. زیرساخت‌های گسترده‌ای که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه راه‌ها و جاده‌ها ایجاد شده، کمک کرده تا کالاهای وارداتی به‌موقع به دست مردم برسد.

معاون وزیر کشور با ابراز خرسندی از روند روبه‌رشد صنعت در استان قزوین گفت: یکی از نگرانی‌های ما کاهش سهم صنعت و افزایش سهم خدمات در اقتصاد استان‌هاست، اما خوشبختانه در قزوین سهم صنعت در اقتصاد استان بسیار قابل توجه و افزایشی است و این جای خوشحالی دارد.

دوستی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انرژی اشاره کرد و گفت: عددی که اعلام شده نشان می‌دهد برای هر یک از بخاری‌ها، ۴۶ هزار مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز داشته‌ایم. این میزان بسیار قابل توجه است و حتماً به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. تصویر آینده با این اقدامات می‌تواند بسیار امیدوارکننده باشد.

وی با اشاره به عملکرد استاندار قزوین در مقطع جنگ رمضان تصریح کرد: استاندار محترم قزوین از ساعاتی بعد از شروع جنگ، قرارگاه اقتصادی استان را تشکیل دادند و همه مدیران اقتصادی را برای نظارت بر بازار، موجودی انبارها و ذخایر فراخواندند. این اقدام جزو اولین‌ها در زمان جنگ بود و خوشبختانه در سطح ملی نیز هیچ اختلالی ایجاد نشد.

دوستی در پایان با اشاره به سهم استان قزوین در تأمین کالاهای اساسی کشور گفت: بخش عمده شیر خشک کشور در استان قزوین تولید می‌شود و از رویکرد ملی استاندار محترم نیز باید تشکر کنیم که کمک کردند در سایر استان‌های کشور نیز دچار اختلال نشویم. این نگاه فراملی و همکاری بین‌استانی، بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه جنگ از هفته های ابتدایی وارد فاز اقتصادی شد، تصریح کرد: دشمن به دروغ ادعا می کند که دنبال اهداف سیاسی است چون وقتی زنجیره تامین مواد اولیه بسته بندی مواد غذایی را هدف قرار می دهید طبیعتا به دنبال فشار وارد کردن به مردم است و این نشان می دهد که با دروغگویانی روبرو هستیم که مردم را هدف قرار داده و در سفره و صنعت و زندگی مردم اختلال ایجاد می کنند.

معاون وزیر کشور عنوان کرد: در حوزه بازسازی ها شاهد اقدامات خوبی هستیم و بخشی از پتروشیمی ها بازسازی و وارد مدار شده و بخش دیگر نیز توسط مهندسان ایرانی به زودی وارد مدار می شود.