حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه های هواشناسی با تداوم وزش بادهای شمالی تا روز پنجشنبه، طی ساعاتی سواحل و فراساحل استان مواج پیش بینی می شوند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت در مناطق مستعد استان خیزش گردوخاک محلی و همچنین احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای دور از انتظار نیست.

وی گفت: همچنین تا روز جمعه، برای برخی نقاط استان دمای بالای ۴۵ درجه سلسیوس پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی طی ساعاتی وزش باد و در برخی از نقاط گرد و خاک خواهد بود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد غالبا شمال غربی تا شمال شرقی گاهی جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت بر روی دریا و سواحل ، امروز تا اوایل شب طی ساعاتی ۱۲ تا ۳۸ گاهی ۴۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر از شب به تدریج ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.