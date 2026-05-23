۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۸

سواحل و فراساحل استان بوشهر متلاطم است

بوشهر-کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: براساس نقشه های هواشناسی تا روز دوشنبه هفته جاری با تداوم وزش بادهای شمالی، طی ساعاتی سواحل و فراساحل استان متلاطم است.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که تا روز دوشنبه هفته جاری با تداوم وزش بادهای شمالی (به‌ویژه در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب) طی ساعاتی سواحل و فراساحل استان متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت در مناطق مستعد استان خیزش گرد و خاک محلی همچنین احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای پیش بینی می شود.

وی گفت: ضمن اینکه طی این هفته دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی طی ساعاتی وزش باد و در برخی از نقاط گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد غالبا شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و روی دریا و در سواحل در برخی ساعات با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا در مناطق شمالی استان ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر و در مناطق مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۱۰ سانتی متر پیش بینی می شود.

کد مطلب 6838692

