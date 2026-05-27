به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شرایط ویژه کشور، موضوع تأمین و توزیع کالاهای اساسی و وضعیت بازار از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان و فعالان اقتصادی بوده است؛ موضوعی که در شرایط حساس، نقش مهمی در حفظ آرامش روانی جامعه و جلوگیری از نوسانات بازار ایفا می‌کند. در چنین فضایی، مدیریت صحیح زنجیره تأمین و رفتار مصرف‌کنندگان می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر ثبات بازار داشته باشد.

بررسی‌ها و اظهارات مسئولان صنفی نشان می‌دهد که هم‌افزایی میان مردم، اصناف و سیاست‌گذاری‌های اجرایی توانسته از بروز تنش در بازار جلوگیری کند. در همین راستا، رضا پاشابیگی داریانی رئیس اتحادیه خواربارفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تأمین کالا گفت: هیچ‌گونه کمبودی در تامین و توزیع کالاها در بازار نداریم؛ از زمان شروع جنگ تاکنون تمامی کالاها موجود بود و قفسه‌ها نیز پر بودند.

وی افزود: این مسئله را می‌توان از سه منظر توضیح داد؛ نخست درایت مردم بود که وارد فضای خرید هیجانی نشدند و به سمت ایجاد انبار خانگی نرفتند.

پاشابیگی ادامه داد: دوم، مدیریت اصناف بود؛ به این معنا که مغازه‌داران با ایجاد احساس آرامش در میان مردم، از شکل‌گیری خریدهای هیجانی جلوگیری کردند.

رئیس اتحادیه خواربارفروشان تهران گفت: سومین عامل نیز سیاست دولت بود که با پر نگه داشتن انبارها و تأمین کالاهای استراتژیک، شرایطی را فراهم کرد تا در صورت بروز هرگونه اتفاق، امکان پوشش و تأمین نیاز بازار برای مدتی وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: بنابراین در حال حاضر وفور کالا را داریم و کمبودی در این خصوص وجود ندارد؛ این موضوع حتی به صورت میدانی و بازدید از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها نیز قابل لمس است.