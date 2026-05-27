  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۶ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۳

قفسه‌ها پر از کالاست؛ ذخیره‌سازی مناسب انبارها

قفسه‌ها پر از کالاست؛ ذخیره‌سازی مناسب انبارها

رئیس اتحادیه خواربارفروشان با بیان اینکه هیچ‌گونه کمبودی در بازار نداریم، گفت: دولت با پر نگه داشتن انبارها و تأمین کالاهای استراتژیک، نیاز بازار را تامین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شرایط ویژه کشور، موضوع تأمین و توزیع کالاهای اساسی و وضعیت بازار از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان و فعالان اقتصادی بوده است؛ موضوعی که در شرایط حساس، نقش مهمی در حفظ آرامش روانی جامعه و جلوگیری از نوسانات بازار ایفا می‌کند. در چنین فضایی، مدیریت صحیح زنجیره تأمین و رفتار مصرف‌کنندگان می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر ثبات بازار داشته باشد.

بررسی‌ها و اظهارات مسئولان صنفی نشان می‌دهد که هم‌افزایی میان مردم، اصناف و سیاست‌گذاری‌های اجرایی توانسته از بروز تنش در بازار جلوگیری کند. در همین راستا، رضا پاشابیگی داریانی رئیس اتحادیه خواربارفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تأمین کالا گفت: هیچ‌گونه کمبودی در تامین و توزیع کالاها در بازار نداریم؛ از زمان شروع جنگ تاکنون تمامی کالاها موجود بود و قفسه‌ها نیز پر بودند.

وی افزود: این مسئله را می‌توان از سه منظر توضیح داد؛ نخست درایت مردم بود که وارد فضای خرید هیجانی نشدند و به سمت ایجاد انبار خانگی نرفتند.

پاشابیگی ادامه داد: دوم، مدیریت اصناف بود؛ به این معنا که مغازه‌داران با ایجاد احساس آرامش در میان مردم، از شکل‌گیری خریدهای هیجانی جلوگیری کردند.

رئیس اتحادیه خواربارفروشان تهران گفت: سومین عامل نیز سیاست دولت بود که با پر نگه داشتن انبارها و تأمین کالاهای استراتژیک، شرایطی را فراهم کرد تا در صورت بروز هرگونه اتفاق، امکان پوشش و تأمین نیاز بازار برای مدتی وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: بنابراین در حال حاضر وفور کالا را داریم و کمبودی در این خصوص وجود ندارد؛ این موضوع حتی به صورت میدانی و بازدید از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها نیز قابل لمس است.

کد مطلب 6841904
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
      0 0
      پاسخ
      معجزه تورم و گرانی! قفسه ها پر از کالاست ولی قیمتها آن قدر بالاست که مردم توان خرید ندارند!
    • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
      0 0
      پاسخ
      مهم توان خرید است که وجود ندارد
    • بازنشسته IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
      0 0
      پاسخ
      با این گرونی که هست بایدم قفسه ها پر باشه کو پولش هر موقع ارزون بودو قفسه ها پر هنره
    • فریدون IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ما در مرحله حساسی از تاریخ ایران بهتر گفته باشم خاور میانه هستیم ، گذر از این پیچ تاریخی سرنوشت ساز است . جنگ بعدی جنگ اقتصادی است که ایران قادر به همراه کردن جهان علیه آمریکاست . گذر زمان عامل تضعیف آمریکا و تقویت رقبای او ست ، زمانی برای برتری آمریکا فرا میرسد ، تضعیف آمریکا به معنی خاتمه اسرائیل است ، باید آماده نبرد اقتصادی بود . اسرائیل از ترس همسایگان غرب خود را آماده یک جنگ نظامی کرده بود ولی پاشنه آشیل او اقتصاد بود ، امروز تاثیر اقتصاد را در جنگ ایران و آمریکا را مشاهده می کنیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها