به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری در نشست هماهنگی فعالان مواکب میدان امام خمینی (ره) که در راستای ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی مواکب با حضور جمعی از فعالان مردمی برگزار شد، با اشاره به اولویت محوری «جهاد تبیین» در هر مسئله و روایت، خواستار تبیین مستمر دستاوردهای انقلاب اسلامی شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در این نشست از فعالان مواکب خواست تا در ایام ویژه ذی‌الحجه (۹ تا ۲۵ این ماه) متناسب با هر روز که دارای مناسبت خاصی است، روایتی متنوع و ولایی برای حاضرین در میدان ارائه دهند.

وی ضمن تأکید بر پاسداشت تمام این روزها و روایت تمامی مناسبت‌ها، اولویت تبیین را در همه اقدامات مواکب مورد تأکید ویژه قرار داد و گفت: باید تمام ظرفیت‌ها را به کار گیریم تا جریان ولایی در این ایام با قوت تداوم یابد.