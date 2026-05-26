سند عملیاتی «غدیر تا اربعین» در بوشهر ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری صبح سه شنبه در نشست با راهبران فرهنگی تبلیغی شهرستان‌ها با اشاره به تغییر رویکرد از مراسم‌گرایی صرف به میدان‌داری آگاهانه، تصریح کرد: اینکه مراسم با چه عنوانی راهبری می‌شود، مهم نیست؛ آنچه اهمیت دارد، تقویت شبکه‌های مردمی و پای‌کار آوردن نیروهای جهادی در مسیر انقلاب اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با تأکید بر لزوم حرکت به سمت «جریان‌سازان اجتماعی» به جای اتکا به جلسات تشریفاتی با نخبگان، افزود: هیئت‌ها، مساجد، کانون‌های فرهنگی، پایگاه‌های بسیج و مواکب، همه ظرفیت‌های خود را در اختیار شبکه مردمی انقلاب قرار داده‌اند و این فرصتی بی‌نظیر برای تحقق اهداف فرهنگی کشور است.

وی در تبیین اهداف این سند، چهار محور اصلی را برای برنامه‌های غدیر تا اربعین برشمرد: نخست، تبیین و تجلی ولایت با عبور از هیاهوی ظاهری جشن‌ها و رساندن مردم به درک عملی از ولایت الهیه امامت تا ولایت فقیه؛ دوم، تحقق پیوند اجتماعی و انسجام امت از طریق برگزاری سفره‌های واحد اطعام با مشارکت همه مواکب؛ سوم، ایجاد همبستگی و «عهد اخوت» میان مؤمنین برای تبدیل تماشاگران به فعالان آگاه میدان و چهارم، پاسداشت کرامت کسبه و فعالانی که در نود روز میدان، هزینه و جانفشانی کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در ادامه با اشاره به لزوم پرهیز از موازی‌کاری، بر دو الزام راهبردی تأکید کرد: هم‌افزایی با نهادهایی هم ماموریت و نیز تقویت آینه‌گردانی رسانه‌ای با بهره‌گیری از ظرفیت های راسانه رسمی صدا و سیما و رسانه های محلی برای پوشش حداکثری رویدادها.

حجت‌الاسلام قادری در پایان با اشاره به تداوم این حرکت مستمر از غدیر تا اربعین، اظهار کرد: غدیر پله اول بیداری و هویت‌یابی امت است و محرم، آزمون وفاداری و آمادگی برای فداکاری محسوب می‌شود. امسال عید مباهله را به عنوان تثبیت غدیر و اربعین را به عنوان امتداد بین‌المللی امت یکپارچه باید جدی گرفت.

وی تأکید کرد: غدیر امسال، آغاز فصل جدید کنشگری در پایتخت مقاومت خواهد بود.