به گزارش خبرنگار مهر، صادق میکائیلی عصر سه‌شنبه در این نشست ضمن مرور پروژه‌های اولویت‌دار شهرستان، بر اهمیت تکمیل زیرساخت‌های رفاهی برای مردم تأکید کرد.

فرماندار ورزقان موضوعاتی همچون تأمین و تقویت شبکه برق در مناطق روستایی بخش خاروانا (روستای چشمقان و بناواراز)، تقویت برق بخش خاروانا، راه اندازی پنل های خورشیدی، توسعه خدمات درمانی از جمله نصب دستگاه سی‌تی‌اسکن و تجهیزات OPG، و همچنین احداث پایگاه‌های امداد و اورژانس جاده‌ای در محورهای پرتردد مانند سه‌راهی خواجه و علی‌بیگ کندی، حمایت از سرمایه گذاری و تکمیل پروژه های عمرانی موجود را از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهرستان دانست.

میکائیلی در پایان با اشاره به لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، بر ضرورت اقدام برای نصب پنل‌های خورشیدی در ادارات و دهیاری‌ها تأکید کرد و از مدیران خواست تا با پیگیری مستمر، اجرای این طرح‌ها را به مرحله بهره‌برداری برسانند.