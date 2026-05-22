ورنی اهر بخشی ارزشمند از میراث فرهنگی و هویت عشایری کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش میرزاوند صبح جمعه از واحدهای ریسندگی، نختابی، رنگرزی صنعتی و سنتی، بازارچه صنایعدستی و عمارت تخصصی ورنی اهر بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیتهای این مرکز تولیدی و هنری قرار گرفت.
میرزاوند در حاشیه این بازدید، با تأکید بر ضرورت مستندسازی، ثبت و احیای هنرهای اصیل اقوام ایرانی، گفت: ورنیبافی آذربایجان که شهرستان اهر به عنوان «پایتخت ورنی ایران» شناخته میشود، در کنار هنرهایی چون گلیم قشقایی، رند، سوزندوزی سیستان و دیگر دستبافتههای زنان عشایر، بخشی ارزشمند و هویتبخش از میراث فرهنگی کشور محسوب میشود.
وی افزود: تولید و ثبت مستندهای شناسنامهدار برای این هنرها با هدف جلوگیری از گسست فرهنگی و حفظ این میراث گرانسنگ در دستور کار سازمان امور عشایر قرار دارد و نیازمند همکاری همه نهادهای دولتی و مردمی است.
رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به تنوع غنی فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: هویت ایرانی بر پایه همین هنرها، رنگها، اقوام، زبانها و فرهنگهای متنوع شکل گرفته و وظیفه همگانی حفظ و تقویت این سرمایههای ملی است.
گفتنی است «ورنی» دستبافتهای است یکرو مانند گلیم، اما با طرح و نقش قالی که بدون استفاده از گره بافته میشود. این هنر اصیل منحصر به منطقه قرهداغ (ارسباران) شامل شهرستانهای اهر، هوراند، ورزقان و کلیبر است و هر سال جشنواره ملی ورنی در شهر اهر برگزار میشود.
