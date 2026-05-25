به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حسن‌زاده روز دوشنبه ضمن بررسی چالش‌های زیست‌محیطی شهرستان ورزقان، بر لزوم اتخاذ راهکارهای مشترک برای ایجاد تعادل میان توسعه صنعتی و حفظ اکوسیستم‌های ارزشمند منطقه تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و صنعتی ورزقان اظهار کرد: این شهرستان به دلیل برخورداری از عرصه‌های بکر طبیعی و همچنین فعالیت‌های معدنی و صنعتی گسترده، نیازمند نگاهی ویژه و مدیریتی هوشمندانه است تا بتوانیم ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال، ضوابط محیط‌زیستی را به عنوان خط قرمز توسعه، به دقت اجرایی کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان با تأکید بر اینکه نگاه این اداره‌کل، تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی برای رفع دغدغه‌های مردم است افزود: حل مشکلات زیست‌محیطی شهرستان ورزقان نیازمند عزم راسخ و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های مسئول است. ما آمادگی کامل داریم تا در سایه تعامل با فرمانداری، طرح‌های پایش و نظارت بر واحدهای صنعتی را با جدیت بیشتری دنبال کنیم تا حق‌الناس در حوزه سلامت و محیط‌زیست تضییع نشود.

موقعیت خاص جغرافیایی آذربایجان شرقی و استقرار فعالیت‌های معدنی در اکوسیستم‌های حساس جنگلی، کوهستانی و حوضه‌های آبریز (از جمله ارسباران، حوضه آبریز ارس و رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه)، چالش‌های زیست‌محیطی جدی را نیز به همراه داشته است.