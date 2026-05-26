گرجستان هم صاحب استیبل کوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شرکت که رمز ارزی به همین نام را با ارزشی معادی یک دلار آمریکا ارائه کرده، در بیانیه ای گفت: این نخستین تلاش مشترکی است که رمزارزهای ملی را با استیبل کوین های هدفمند(رمزارزی با قیمت پایدار برای هدف خاصی طراحی شده)، پیوند می دهد.

استیبل کوین ها برخلاف رمزارزها به ارزی مرتبط هستند که به طور رسمی توسط دولت صادر می شود. در این نمونه، GELT به «لاری گرجستان» پیوند دارد و از سوی دولت این کشور پشتیبانی می شود.

به گفته شرکت تتر، GELT یک ارائه دیجیتال از «لاری گرجستان» است که به کاهش هزینه های تراکنس، تسویه تقریبا لحظه ای، پرداخت های برنامه ریزی شده و غیره منجر می شود. این شرکت همچنین اعلام کرد به مدت چند سال با سازمان های قانونگذاری و رگولاتوری گرجستان و بانک ملی گرجستان برای ایجاد استیبل کوین همکاری کرده است.

هرچند استیبل کوین ها طوری طراحی شده اند تا در مقایسه با دیگر رمزارزها با ارزش های شناور، وضعیت تثبیت شده تری داشته باشند، اما با تحقیقات بیشتری از سوی رگولاتورهای آمریکایی روبرو بوده اند. قبل از آنکه تتر GELT را ایجاد کند، قرقیزستان نیز استیبل کوین خود به نام USDKG را در نوامبر ۲۰۲۵ میلادی ایجاد کرد که به دلار آمریکا پیوند دارد و با طلا پشتیبانی می شود.

تتر اعلام کرده جزئیات مربوط به ساختار، ارائه و اجرای استیبل کوین GELT بعدا اعلام می شود.