فرماندار تاکستان: قرارگاه اقتصادی نباید به مصوبات کاغذی محدود شود

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه اقتصادی شهرستان تاکستان اظهار کرد: امروز شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند که همه دستگاه‌ها با هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر برای حل مسائل و مشکلات مردم پای کار باشند.

وی افزود: قرارگاه اقتصادی نباید صرفاً به محلی برای تصویب مصوبات تبدیل شود، بلکه اولویت اصلی باید اجرای دقیق تصمیمات و نظارت بر نتایج و خروجی اقدامات در سطح شهرستان باشد.

فرماندار تاکستان با اشاره به اجرای طرح گشت‌های خودرویی نظارتی در سطح شهرستان تصریح کرد: حضور مستمر مسئولان در روستاها و مناطق مختلف برای شناسایی و بررسی میدانی مشکلات مردم، یکی از محورهای اصلی برنامه‌های قرارگاه اقتصادی است.

سلمانی ضمن قدردانی از همکاری سپاه و بسیج در پشتیبانی از این طرح گفت: انتظار می‌رود بخشداران با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، گشت‌های نظارتی را به صورت مستمر فعال نگه دارند تا مسائل و مطالبات مردم بدون واسطه رصد و پیگیری شود.

وی در ادامه بر ضرورت اطلاع‌رسانی اقدامات دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند عملکرد و دستاوردهای قرارگاه اقتصادی را از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی به اطلاع مردم برسانند.

فرماندار تاکستان خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر از اقدامات انجام شده، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، موجب تقویت امیدآفرینی در جامعه و آگاهی مردم از خدمات ارائه شده خواهد شد.تیترهای پیشنهادی:



