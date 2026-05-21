اجرای ۱۳ پروژه آسفالت در محورهای فارس به صورت همزمان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امیری از اجرای ۱۳ پروژه راهداری در کریدورهای ملی و استانی با نظارت مستمر راهداران فارس خبر داد و گفت: سیزده پروژه روکش آسفالت در کریدورهایی همچون شیراز-اصفهان، شیراز-بوشهر، شیراز-اهواز، شیراز-یاسوج، شیراز-فیروزآباد، شیراز-جهرم، شیراز-سروستان، شیراز-بندرعباس و بوانات-صفاشهر به صورت همزمان در حال اجرا هستند.

‌وی همچنین از پیشرفت مناسب پروژه‌ها در کریدورهایی همچون شیراز-اهواز در مقطع قائمیه-نورآباد-پل فهلیان (۶۰ درصد) و شیراز-بوشهر در مقطع شیراز-ارژن (۸۰ درصد) خبر داد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس ضمن تاکید بر ضرورت توسعه متوازن استان، به گستردگی عملیات در دست اجرا و پراکندگی مناسب پروژه‌ها در سطح استان اشاره کرد و افزود: این پروژه‌ها در کنار راهداری جاری، راهداری اضطراری، راهداری توسعه ای با بهره گیری از امکانات و ماشین آلات در اختیار آن اداره کل با هدف ارتقای ایمنی راه ها، توسعه و بهسازی زیرساخت‌های جاده‌ای و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند.

امیری ادامه داد: حجم این پروژه‌ها ۴۵۹ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی با اعتباری حدود ۲/۵ همت است و ارتقای ایمنی جاده و کاربران جاده‌ای، اصلاح و ایمن سازی مقاطع پرتصادف، هوشمندسازی، توسعه و پایداری شبکه نظارتی سامانه های هوشمند جاده‌ای، تعمیرات اساسی ابنیه فنی راه و تثبیت پل‌ها، صیانت از حریم راه و نوسازی و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات راهداری را از دیگر اولویت‌های راهداری فارس توصیف کرد.

وی در پایان ضمن اهمیت ویژه امیدآفرینی در جامعه و رضایتمندی دارندگان و رانندگان محترم وسایل نقلیه خاطرنشان کرد: اجرای پروژه های نگهداری رویه راه بر اساس طبقه بندی راه، میزان تردد، نقش محور در حمل و نقل کالا و مسافر و معیارهای فنی کیفیت رویه راه (شاخص خدمت دهی و ناهمواری و خرابی های موجود) اولویت‌بندی شده است. همچنین روند اجرایی و میزان پیشرفت این پروژه‌ها به‌صورت مستمر توسط تیم‌های نظارتی رصد می‌شود تا شاهد تسریع در بهره‌برداری از آن‌ها و به تبع آن، افزایش سطح خدمت‌رسانی از جنبه افزایش کیفیت رویه راه و کاهش خسارت های جانی و مالی به هموطنان عزیز و شریف مان باشیم.

