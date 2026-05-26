۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

افزایش سرویس‌دهی مترو تهران در روز عید قربان

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، از برنامه‌ریزی جامع برای ارائه خدمات ویژه به نمازگزاران عید سعید قربان در روز چهارشنبه ششم خردادماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود لطفی اظهار داشت: به‌منظور تسهیل تردد شهروندان و نمازگزاران به محل برگزاری نماز عید قربان در دانشگاه تهران، تمهیدات ویژه‌ای برای سرویس‌دهی مناسب در شبکه مترو پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از ساعت ۵:۳۰ صبح روز عید، حرکت قطارها در تمامی خطوط درون شهری مترو با آمادگی کامل کارکنان و استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان، به‌صورت تقویت‌شده انجام خواهد شد تا شهروندان بتوانند از خدمات ایمن، سریع و پاک حمل‌ونقل ریلی بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با اشاره به نقش مهم خط ۴ در دسترسی مستقیم به محل برگزاری مراسم، خاطرنشان کرد: در روز عید قربان و تا پایان مراسم نماز، برنامه حرکت قطارها در تمامی خطوط به‌ویژه خط ۴ و همچنین خط ۳ نسبت به برنامه معمول روزهای تعطیل تقویت خواهد شد تا جابه‌جایی مسافران با سهولت، نظم و سرعت بیشتری انجام شود.

لطفی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان عملیاتی و پشتیبانی مترو، ابراز امیدواری کرد شهروندان با استفاده از حمل‌ونقل عمومی، شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم معنوی باشند.

