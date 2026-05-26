۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

خدمات‌رسانی رایگان متروی تبریز در روز عید سعید قربان

تبریز- مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز از خدمات رسانی رایگان مترو در روز عید سعید قربان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر باقری فر روز سه‌شنبه ضمن تبریک پیشاپیش فرارسیدن عید سعید قربان اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن این عید بزرگ و برای تسهیل در تردد شهروندان و نمازگزاران عید قربان، متروی تبریز روز چهارشنبه ۶ خردادماه با یک ساعت افزایش فعالیت، از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۲۱:۰۰ شب در طول مسیر خط یک (حدفاصل ایستگاه ائل گؤلی روبه روی هتل پارس تا ایستگاه نور واقع در شهرک نور لاله) خدمات رسانی رایگان خواهد کرد.

