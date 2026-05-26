به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر باقری فر روز سه‌شنبه ضمن تبریک پیشاپیش فرارسیدن عید سعید قربان اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن این عید بزرگ و برای تسهیل در تردد شهروندان و نمازگزاران عید قربان، متروی تبریز روز چهارشنبه ۶ خردادماه با یک ساعت افزایش فعالیت، از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۲۱:۰۰ شب در طول مسیر خط یک (حدفاصل ایستگاه ائل گؤلی روبه روی هتل پارس تا ایستگاه نور واقع در شهرک نور لاله) خدمات رسانی رایگان خواهد کرد.