رئیس پلیس راهور خراسان رضوی بیان کرد: با عنایت به برگزاری مراسم روز عرفه و نماز عید قربان هم در حرم مطهر و هم در سطح شهر، تمهیدات لازم ترافیکی اندیشیده و طرح‌های ترافیکی تهیه شده است.

وی اظهار کرد: قطعاً از امروز ظهر به بعد خروجی‌های مشهد هم خروجی به سمت بزرگراه سلسله الذهب و عوارضی و هم خروجی به سمت پیامبر اعظم (ص) پرحجم خواهد بود، بنابراین پیش‌بینی‌های لازم اندیشیده شده و تقویت نیروهای انسانی و حضور پررنگ نیروهای گشتی را در این محدوده‌ها برنامه‌ریزی کردیم.

موسی‌آبادی با بیان اینکه قطعا در معابر منتهی به حرم مطهر حجم سفرها بیشتر خواهد شد، عنوان کرد: احتمال اینکه محدودیت‌های ترافیکی برای وسایل نقلیه شخصی و موتورسیکلت‌ها اعمال شود، وجود دارد، اما تمام تلاش ما این است که محدودیتی انجام نشود، اما ظرفیت پارکینگ‌ها در زیرگذر محدود است و در صورتی که ظرفیت تکمیل شود و احتمال گره ترافیکی وجود داشته باشد، براساس اقتضائات مدیریتی در محل، در هر چهار بازو محدودیت مقطعی اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی افزود: از ساعت ۱۲ ظهر تیم‌های ما در چهارراه دانش، میدان بسیج، میدان شهدا، میدان شهدای گمنام و میدان شهدای گوهرشاد حضور دارند و ترافیک را براساس شرایط محل مدیریت می‌کنند، به محض تکمیل ظرفیت پارکینگ‌ها و احتمال ایجاد گره ترافیکی در زیرگذر، محدودیت‌ها را اعمال می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: از شهروندان تقاضا دارم اگر قصد تشرف به حرم مطهر رضوی برای دعای عرفه و همچنین روز عید قربان را دارند، ترجیحا از حمل‌ونقل عمومی از جمله تاکسی، اتوبوس و مترو استفاده کنند و اگر هم از وسیله نقلیه شخصی خود استفاده می‌کنند، با توجه به محدودیت پارکینگ‌ها در زیرگذر و با وجود ظرفیت ۲۰۰۰ جای پارک در میدان شهدا، وسیله نقلیه خود را در آن محل پارک کرده و بعد از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و اصرار به ورود به زیرگذر و اطراف حرم در لایه یک را نداشته باشند.

موسی‌آبادی ادامه داد: اگر شهروندان وسیله نقلیه خود را در لایه دوم پارک می‌کنند، برای ادامه مسیر هماهنگی لازم جهت استفاده از اتوبوس، مترو و تاکسی انجام شده و نسبت به روزهای قبل ظرفیت افزایش پیدا کرده که به راحتی می‌توانند به حرم مطهر مشرف شوند.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی اضافه کرد: همکاران ما در لایه‌های اطراف حرم تا شعاع هفت کیلومتر حضور دارند که بتوانیم خدمات قابل قبولی را هم به زائران و هم مجاوران ارائه کنیم. امیدوارم با رعایت قوانین و مقررات ترافیکی و همکاری مردم با خادمان خود در مجموعه راهنمایی و رانندگی بتوانیم مدیریت ترافیک را به درستی انجام دهیم.