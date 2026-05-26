خون پاک شهدای دانش آموز میناب موجب تضعیف جبهه استکبار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده ظهر سه‌شنبه در دیدار با آیت‌الله سید محمد سعیدی تولیت حرم حضرت معصومه (س) با اشاره به شرایط فرهنگی و اجتماعی امروز کشور اظهار کرد: دشمنان با طراحی هویت‌های جعلی و ایجاد شبهه در میان نسل نوجوان و جوان، به دنبال تضعیف بنیان‌های اعتقادی و فرهنگی جامعه هستند و در چنین شرایطی، آموزش و پرورش به تنهایی قادر به انجام همه مأموریت‌های سنگین تربیتی نخواهد بود.



وی افزود: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و همچنین قانون شوراهای آموزش و پرورش، بر همکاری و همراهی ۱۰ دستگاه مختلف تأکید شده است و بر همین اساس انتظار می‌رود نهادهایی همچون سازمانو تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ائمه جمعه در قالب یک قرارگاه فرهنگی ذیل شورای آموزش و پرورش به میدان بیایند.



رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی ادامه داد: ظرفیت آموزش و پرورش در کشور بی‌بدیل است چرا که دانش‌آموزان در طول ۹ ماه از سال در محیط مدارس حضور دارند و این فرصت کم‌نظیری برای انتقال مفاهیم فرهنگی، اعتقادی و تربیتی محسوب می‌شود.



وی تصریح کرد: دانش‌آموزان از اقشار مختلف جامعه اعم از شهری و روستایی، غنی و محروم و همچنین دختران و پسران، در اختیار نظام تعلیم و تربیت قرار دارند و باید تمامی ظرفیت‌ها، اعتبارات و برنامه‌ها در مسیر ارتقای معرفتی و فرهنگی این نسل به کار گرفته شود تا آینده‌سازانی مؤمن، آگاه و وفادار به آرمان‌های انقلاب اسلامی تربیت شوند.



آموزش و پرورش محور اصلی تربیت نسل آینده است



محمودزاده با ابلاغ سلام وزیر آموزش و پرورش به تولیت حرم حضرت معصومه (س) گفت: دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به حوزه آموزش و پرورش دارد و در ماه‌های اخیر اقدامات مؤثری در بخش‌های مختلف این حوزه در حال انجام است.



وی خاطرنشان کرد: در بخش زیرساختی و عمرانی، نهضت ملی مدرسه‌سازی با جدیت دنبال می‌شود و همزمان برنامه‌های متعددی برای ارتقای کیفیت آموزشی و تقویت فعالیت‌های تربیتی و پرورشی در دستور کار قرار گرفته است.



معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در کنار مباحث آموزشی، موضوعاتی همچون ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، توسعه اقامه نماز و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به صورت مستمر و هدفمند پیگیری می‌شود.



وی اضافه کرد: در همین راستا هر دو هفته یک بار نشست‌های مفصلی با مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها در قالب برنامه «نماد» برگزار می‌شود تا مسائل مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن به شکل دقیق مورد بررسی قرار گیرد.



محمودزاده در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، رئیس‌جمهور شهید و شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: شهدای دانش‌آموز و فرهنگی نقش بزرگی در تثبیت آرمان‌های انقلاب اسلامی ایفا کردند و نام و یاد آنان همواره ماندگار خواهد بود.



وی با اشاره به شهدای جنگ رمضان و شهدای مدرسه «شجره طیبه» گفت: این مدرسه ۱۲۰ دانش‌آموز شهید و ۲۶ معلم شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و این ایثارگری‌ها نشان‌دهنده عمق پیوند نظام تعلیم و تربیت با فرهنگ ایثار و شهادت است.



رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی افزود: خون پاک این شهدا بی‌تردید موجب تضعیف و نابودی رژیم صهیونیستی و جبهه استکبار جهانی خواهد شد و مسیر مقاومت را مستحکم‌تر از گذشته ادامه خواهد داد.