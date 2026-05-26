به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، بابک محمودی، با اشاره به اهمیت آمادگی روانی امدادگران در صحنه‌های خطرناک، اظهار کرد: افرادی که وارد عملیات‌های امدادی می‌شوند از نظر روحی و شخصیتی از تاب‌آوری بالایی برخوردار هستند و پیش از ورود به صحنه بررسی می‌شوند و علاقه شخصی و انگیزه امدادگران نقش بسزایی در مقابله با شرایط سخت دارد.

وی افزود: قبل از شروع هر عملیات، آموزش‌های لازم به نیروها ارائه می‌شود و امدادگران با تجارب مختلف در کنار هم یاد می‌گیرند که چگونه شرایط دشوار را مدیریت کنند.

محمودی تصریح کرد: حمایت روانی تنها به امدادگران محدود نمی‌شود و خانواده‌های آنان نیز تحت پوشش خدمات روانی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه ۲۴۰ مرکز درمانی در سراسر کشور آماده ارائه مشاوره روانی هستند، توضیح داد: مراکز استان‌ها مجهز به روانپزشک و روانشناس بوده و حتی در صحنه عملیات نیز داوطلبان روانپزشک و روانشناس حضور دارند تا به امدادگران و خانواده‌های آسیب‌دیده خدمات ارائه کنند.

محمودی با اشاره به تاب‌آوری اجتماعی، اظهار کرد: آموزش خانواده‌ها برای مواجهه با فشارهای روانی و جلوگیری از انتقال آسیب‌های صحنه به محیط خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: تجربه ۴۰ روز جنگ اخیر نشان داد که این حمایت‌های روانی تاثیر به سزایی داشته و توان کشور در این زمینه بی‌نظیر است.