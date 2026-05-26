به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی ویژه عید سعید قربان بعد از ظهر سه‌شنبه به ریاست معاون فرمانداری هرسین و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله دامپزشکی، جهاد کشاورزی، شهرداری، شبکه بهداشت و درمان، بخشداری‌ها، اتاق اصناف و اداره صمت در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این نشست بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای اجرای هرچه بهتر برنامه‌های مرتبط با عید قربان و حفظ سلامت عمومی شهروندان تأکید شد.

وحید دامود رئیس اداره دامپزشکی شهرستان هرسین در این جلسه اظهار کرد: اداره دامپزشکی با استقرار اکیپ‌های ثابت و سیار نظارت بهداشتی، آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی در روز عید قربان را دارد و کشیک‌های مستمر در سطح شهرستان فعال خواهند بود.

وی افزود: تمامی مراحل عرضه و کشتار دام زیر نظر ناظران بهداشتی و شرعی انجام می‌شود تا سلامت گوشت قربانی و رعایت موازین شرعی به شکل کامل تضمین شود.

رئیس اداره دامپزشکی هرسین با توصیه به شهروندان تصریح کرد: مردم تا حد امکان دام‌های قربانی خود را به کشتارگاه دام شهرداری منتقل کنند تا فرآیند کشتار به‌صورت رایگان و در شرایط استاندارد انجام شود.

دامود ادامه داد: انجام کشتار در محل‌های مجاز، علاوه بر حفظ سلامت عمومی، از بروز آلودگی‌های زیست‌محیطی و مخاطرات احتمالی برای شهروندان جلوگیری می‌کند.

در پایان این جلسه نیز بر تشدید نظارت بر مراکز عرضه دام زنده، رعایت اصول بهداشتی و برخورد با تخلفات احتمالی صنفی در ایام عید قربان تأکید شد.