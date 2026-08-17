رونمایی از «مکاشفه در قاب سینما» در پاتوق ۱۳۹ اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جلسه فصل «سیدرضا میرکریمی» در پاتوق ۱۳۹ فیلم کوتاه اصفهان با نمایش چهار فیلم ایرانی و رونمایی از کتاب «مکاشفه در قاب سینما» نوشته حانیه عباسی برگزار شد.
در این نشست که شامگاه دوشنبه با حضور علاقهمندان سینمای کوتاه و مصطفی حیدری، منتقد مهمان، همراه بود، چهار فیلم «لاری» به کارگردانی میثم مرادی، «زاک» ساخته علی خسروی، «من خوبم نگران نباش» اثر رضا پردل و «دوبیتو» به کارگردانی دانیال محمودنیا روی پرده رفت و پس از آن نقد و بررسی آثار انجام شد.
پاتوق ۱۳۹ میزبان رونمایی از کتابی درباره سینما شد
در بخش دیگری از این برنامه، کتاب «مکاشفه در قاب سینما» رونمایی شد و حانیه عباسی، نویسنده اثر، درباره روند نگارش این کتاب دو جلدی توضیح داد. او با اشاره به اینکه نگارش این مجموعه حدود دو سال به طول انجامیده است، گفت تلاش شده مفاهیم سینما و نقد فیلم با زبانی ساده و قابل فهم برای علاقهمندان این حوزه ارائه شود.
عباسی افزود: جلد نخست کتاب به مبانی سینما و نقد اختصاص دارد و در جلد دوم نیز سینمای کشورهای مختلف و نمونههایی از نقد فیلم مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته او، تجربههای شخصی در مسیر فعالیت سینمایی نیز در شکلگیری ایده و محتوای این اثر نقش داشته است.
نقد فیلم، بدون متن مکتوب کامل نمیشود
پس از رونمایی، مصطفی حیدری، منتقد مهمان جلسه، با اشاره به اهمیت نوشتن نقد و دشواریهای آن اظهار کرد: نقد فیلم نیازمند تمرکز، مطالعه و مواجهه دقیق با اثر است و وجود متن مکتوب، امکان بررسی عمیقتر و گفتوگوی دقیقتر درباره فیلم را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه میان نقد ژورنالیستی و نقد تخصصی تفاوت وجود دارد، افزود: نوشتن بخش جداییناپذیر نقد حرفهای است و منتقد باید پیش از بیان دیدگاه شفاهی، با متن و ساختار اثر مواجه شود تا بتواند تحلیل دقیقتری ارائه دهد.
از روایت تا پرهیز از کلیشه در سینمای کوتاه
در ادامه این نشست، نقد و بررسی فیلمهای نمایشدادهشده آغاز شد و حیدری در تحلیل آثار، بر اهمیت روایت، شناخت تجربه زیسته و ضرورت پرهیز از کلیشههای رایج در سینمای کوتاه تأکید کرد. او همچنین با اشاره به چالشهای روایت در برخی آثار گفت: انتخاب ایده مناسب برای فیلم کوتاه و توانایی تبدیل آن به روایت نمایشی، از مهمترین عوامل موفقیت در این قالب است.
اعلام برنامههای پیشروی پاتوق ۱۳۹
در پایان این جلسه، برنامههای پیشروی پاتوق نیز اعلام شد. بر این اساس، هفته آینده نشست تخصصی فیلمنامه کوتاه با حضور سیاوش گلشیری برگزار میشود.
همچنین با توجه به برگزاری جشنواره کودک و نوجوان و جشنواره فیلم کوتاه تهران، جلسات پاتوق برای مدتی در مهرماه متوقف خواهد شد و پس از پایان این رویدادها از سر گرفته میشود.
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