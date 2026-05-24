فعالیت ۸۴ گروه نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی در سیستان و بلوچستان

غلامرضا سرگزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از نظارت ویژه ۸۴ گروه ثابت و سیار نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی در سراسر استان همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان خبر داد و بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی و شرعی ذبح دام در مراکز مجاز تأکید کرد.

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اشاره به تعدا قابل توجه ذبح دام در ایام عید قربان در استان سیستان و بلوچستان، هدف از این نظارت‌های گسترده را پیشگیری از تهدیدات بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو (CCHF) عنوان کرد.

وی افزود: در این راستا، دامپزشکی استان با بسیج امکانات و نیروها، ۸۴ گروه عملیاتی را ساماندهی کرده است که شامل ۲۹ اکیپ ثابت و ۵۵ اکیپ سیار می‌شود. این گروه‌ها متشکل از ۳۲ دامپزشک، ۹۳ بازرس بهداشتی، ۲۵ ناظر شرعی و ۴۵ ذابح شرعی آموزش‌دیده هستند که در ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها، میادین مجاز عرضه دام، کشتارگاه‌ها و نقاط پرتردد شهری مستقر خواهند شد.

سرگزی ادامه داد: این اکیپ‌ها وظیفه دارند ضمن پاسخگویی به سؤالات شرعی و بهداشتی شهروندان، سلامت دام‌های قربانی را بازرسی کرده و از هرگونه ذبح غیرمجاز در معابر و منازل جلوگیری کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان با تأکید بر خطرات بیماری‌هایی نظیر تب کریمه کنگو که ممکن است در دام بدون علامت ظاهری باشد و از طریق تماس با خون و ترشحات دام آلوده به انسان منتقل شود، تصریح کرد: کشتار دام باید صرفاً در کشتارگاه‌های صنعتی تحت نظارت دامپزشکی انجام شود و خرد کردن و مصرف گوشت پس از گذشت حداقل ۲۴ ساعت و جگر پس از ۴۸ تا ۷۲ ساعت در یخچال صورت پذیرد .

وی با اشاره به ارائه خدمات در کشتارگاه‌های استان در روز عید قربان، خاطرنشان کرد: تمامی کشتارگاه‌ها آمادگی کامل برای ذبح دام و بازرسی بهداشتی و شرعی لاشه را دارند و سلامت گوشت قربانی تنها در این مراکز تضمین می‌شود.

سرگزی همچنین بر نقش رسانه‌ها، شهرداری‌ها، اصناف و همکاری مردمی در فرهنگ‌سازی رعایت موازین بهداشتی تأکید کرد و گفت: فروش دام زنده باید تنها در میادین و محل‌های مجاز تعیین‌شده، دور از فضای مسکونی و محیط‌های شهری صورت پذیرد.

در پایان، وی از شهروندان گرامی خواست برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره و گزارش هرگونه تخلف بهداشتی، با سامانه جامع ارتباط مردمی با اداره دامپزشکی شهرستان تماس حاصل نمایند.