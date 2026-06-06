مدیرعامل آبفا کشور برای آغاز چند طرح اضطراری آبرسانی وارد کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی شنبه شب با استقبال رسمی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان و نماینده مردم شهرستانهای کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی وارد فرودگاه بینالمللی آیت الله هاشمی رفسنجانی کرمان شد.
در جریان سفر مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، صبح یکشنبه ۱۷ خرداد ماه عملیات اجرایی طرح اضطراری تأمین آب شهر کرمان با اعتباری بالغ بر ۳۴۰ میلیارد تومان آغاز و تفاهمنامه آبرسانی به ۶۶۴ روستای استان کرمان با هدف تأمین آب شرب پایدار به امضا خواهد رسید.
امینی در ادامه برنامههای سفر خود به شهرستان رفسنجان سفر خواهد کرد و سه طرح اضطراری تأمین آب شامل طرح اضطراری تأمین آب شهر رفسنجان، طرح اضطراری تأمین آب روستای درهدر و طرح اضطراری تأمین آب پنج روستای این شهرستان را افتتاح خواهد کرد.
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