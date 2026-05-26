پیام تبریک قائم پناه در پی انتخاب قالیباف به ریاست مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور با صدور پیام تبریکی، انتخاب مجدد محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی را فرصتی تازه برای تقویت هم‌افزایی قوا در مسیر حل مسائل کشور عنوان کرد و اظهار کرد: امیدوارم در دوره پیش‌رو، با همکاری سازنده دولت و مجلس و در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری، گام‌های مؤثرتری در مسیر گره‌گشایی از مشکلات مردم، ارتقای کارآمدی حکمرانی و تقویت سرمایه اجتماعی برداشته شود.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

رأی اعتماد نمایندگان محترم ملت به جناب‌عالی، افزون بر آنکه نشانه استمرار مسئولیت در جایگاهی خطیر و اثرگذار است، فرصتی تازه برای تقویت هم‌افزایی قوا در مسیر حل مسائل کشور و خدمت مؤثرتر به مردم شریف ایران به شمار می‌آید. در مقطع دشوار جنگ رمضان نیز همراهی مسئولانه و اهتمام جناب‌عالی به حفظ انسجام ملی، پشتیبانی از تصمیمات کلان کشور و پرهیز از تعمیق شکاف‌های سیاسی، نقشی شایسته تقدیر در عبور کشور از شرایطی حساس ایفا کرد. امیدوارم در دوره پیش‌رو، با همکاری سازنده دولت و مجلس و در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری، گام‌های مؤثرتری در مسیر گره‌گشایی از مشکلات مردم، ارتقای کارآمدی حکمرانی و تقویت سرمایه اجتماعی برداشته شود.

برای جناب‌عالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، توفیق روزافزون در خدمت به ایران عزیز و ملت بزرگ ایران را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

محمدجعفر قائم‌پناه

معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری