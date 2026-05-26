  استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵

فرماندار مراغه خواستار شتاب‌بخشی به طرح مسکن ملی برکت شد

مراغه- فرماندار مراغه شتاب‌بخشی به تکمیل طرح ۴۰۰ واحدی مسکن ملی برکت تا پایان مرداد را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری راد روز سه شنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان مراغه گفت:طرح مسکن ملی برکت با بیش از ۹۵ درصد پیشرفت به خاطر نبود محوطه سازی و کارهای جزیی نیمه تمام مانده است.

وی اضافه کرد: ساخت این طرح سال ۹۹ آغاز شده و در شش سال گذشته موجب سرگردانی خریداران شده است.

فرماندار شهرستان مراغه گفت:تمامی زیرساخت‌ها و راه دسترسی برای آن تامین شده ولی به خاطر نواقص جزیی در تاسیسات داخلی واحدها طرح نیمه تمام است.

وی گفت: تاکنون ۳۰۰ نفر از صاحبان واحدها آورده خود را تکمیل کرده‌اند و لازم است پیمانکار نسبت به تکمیل و تحویل این واحدها اقدام کند.

امیری راد گفت: تاکنون برای این طرح بیش از یک هزار میلیارد تومان هزینه شده و به خاطر هفت میلیارد تومان نیمه تمام مانده است.

وی از پیمانکار طرح خواست تا پایان مرداد نواقص این طرح را تکمیل و واگذار کند.

