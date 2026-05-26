به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری راد روز سه شنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان مراغه گفت:طرح مسکن ملی برکت با بیش از ۹۵ درصد پیشرفت به خاطر نبود محوطه سازی و کارهای جزیی نیمه تمام مانده است.

وی اضافه کرد: ساخت این طرح سال ۹۹ آغاز شده و در شش سال گذشته موجب سرگردانی خریداران شده است.

فرماندار شهرستان مراغه گفت:تمامی زیرساخت‌ها و راه دسترسی برای آن تامین شده ولی به خاطر نواقص جزیی در تاسیسات داخلی واحدها طرح نیمه تمام است.

وی گفت: تاکنون ۳۰۰ نفر از صاحبان واحدها آورده خود را تکمیل کرده‌اند و لازم است پیمانکار نسبت به تکمیل و تحویل این واحدها اقدام کند.

امیری راد گفت: تاکنون برای این طرح بیش از یک هزار میلیارد تومان هزینه شده و به خاطر هفت میلیارد تومان نیمه تمام مانده است.

وی از پیمانکار طرح خواست تا پایان مرداد نواقص این طرح را تکمیل و واگذار کند.