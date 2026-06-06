به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری راد روز شنبه در جلسه پسماند شهرستان در فرمانداری اظهار کرد: انتقال زباله‌های بیمارستانی و پزشکی به‌صورت غیراصولی در زباله گاه مراغه می‌تواند سلامت شهروندان را دچار مشکل کند.

وی از دانشکده علوم پزشکی خواست به‌عنوان متولی زباله‌های بیمارستانی و درمانی نظارت خود را به مرکز درمانی و مراکز بخش خصوصی برای جمع‌آوری و دفن استاندار زباله‌های عفونی را بیشتر کنند.

فرماندار مراغه افزود: بیمارستان‌ها به‌عنوان متولی بهداشت و درمان شهرستان نباید سلامت جامعه را به خطر بیندازند.

وی از معاون عمرانی خواست موضوع را با جدیت بررسی و با متخلفان برخورد شود.

رئیس حفاظت محیط‌زیست مراغه نیز گفت: برخی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی به قوانین و ضوابط دفع زباله‌های عفونی به‌خوبی عمل نمی‌کنند.

غلامرضا زارع افزود: خرابی زباله‌سوزهای برخی بیمارستان‌ها موجب انتقال غیراستاندارد زباله‌های عفونی به زباله گاه شهرستان می‌شود.

وی گفت: این زباله‌ها شب‌ها جمع‌آوری و در زباله گاه شهرداری مراغه رهاسازی می‌شوند.