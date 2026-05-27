۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

افتتاح شبکه آب آشامیدنی مسکن ملی عجب‌شیر

عجب شیر- همزمان با آغاز دهه امامت و ولایت و عید قربان شبکه آب آشامیدنی مسکن ملی عجب‌شیر با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس سلطانپور روز چهارشنبه با بیان اینکه روند توسعه شهرستان به سمت اجرای طرح مسکن ملی است، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های خدماتی از جمله آب، راه و سایر نیازهای اساسی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان در راستای حمایت از نهضت ملی مسکن است.

فرماندار عجب‌شیر با تقدیر از تلاش دستگاه‌های خدمات‌رسان در راستای ایجاد اعتماد بین دولت و مردم، افزود: اجرای این پروژه‌ها حاصل همکاری و پیگیری مجموعه مدیریتی شهرستان و دستگاه‌های اجرایی است و نقش مهمی در تسریع روند خدمت‌رسانی به متقاضیان مسکن ملی دارد.

وی اعلام کرد: شهرستان عجب‌شیر در زمینه تحویل مسکن به خانواده‌های جوانی جمعیت رتبه اول آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده است، این موفقیت را نتیجه برنامه‌ریزی، هماهنگی و تلاش مشترک دستگاه‌های مرتبط دانست.

رئیس اداره آب و فاضلاب عجب‌شیر نیز در این مراسم، گفت: با پیگیری‌های نماینده مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی و فرمانداری شبکه آب شرب سایت مسکن ملی با تلاش های جمعی به بهره‌برداری رسید.

ضیایی افزود: اجرای این پروژه، یکی از زیرساخت‌های مهم و ضروری برای سکونت‌پذیر شدن سایت مسکن ملی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان به شمار می رود.

