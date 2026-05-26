پناهیان: استغاثه و تضرع، پشتوانه پیروزی جبهه حق در میدان نبرد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان عصر سه شنبه در مراسم دعای عرفه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با اشاره به شرایط امروز جبهه مقاومت و ضرورت توجه به امدادهای الهی اظهار کرد: میدان امروز در اختیار مردم است و همه باید بدانند که نصرت الهی در سایه استغاثه و تضرع حاصل می‌شود.

وی افزود: هرچند جهاد به تجهیزات و ابزار نظامی نیاز دارد اما دعا و توسل نیز همانند سلاح در میدان اثرگذار است و میزان یاری خداوند متعال متناسب با میزان توجه و استغاثه بندگان خواهد بود.

این سخنران مذهبی ادامه داد: قرآن کریم به صراحت بیان می‌کند که مؤمنان هنگامی که از خداوند درخواست یاری کردند نصرت الهی شامل حال آنان شد و همین مسئله نشان می‌دهد که پیروزی تنها با اتکا به توان ظاهری حاصل نمی‌شود.

وی با اشاره به برخی وقایع صدر اسلام تصریح کرد: حتی سپاه اسلام با حضور پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) نیز زمانی که دچار غرور شد و از یاد خدا فاصله گرفت با شکست روبه‌رو شد و این موضوع در قرآن کریم مورد تذکر قرار گرفته است.

پناهیان با بیان اینکه امروز فرصت دعا و تضرع برای ملت فراهم شده است گفت: جامعه مؤمنان باید این موقعیت را قدر بداند و با تمام وجود از خداوند متعال طلب نصرت و پیروزی کند.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که در راه خدا مجاهدت می‌کنند دعایشان نزد پروردگار مستجاب است و روایات متعددی درباره جایگاه دعای مجاهدان در میدان نبرد وجود دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: در روایات آمده است که یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های استجابت دعا هنگامی است که انسان در صف جهاد فی سبیل‌الله قرار دارد و امروز سراسر کشور در معرض تهدید دشمنان قرار گرفته است.

وی افزود: مردم ایران در شهرهای مختلف شهید داده‌اند و همین مسئله نشان می‌دهد که همه در خط مقدم مقابله با جبهه باطل حضور دارند و باید با روحیه‌ای ایمانی و مقاوم در میدان باقی بمانند.

پناهیان با استناد به روایتی از پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: حضرت موسی(ع) و هارون(ع) در برابر فرعون دعا کردند و خداوند دعای آنان را مستجاب کرد و پیامبر اسلام(ص) فرمودند همان‌گونه که دعای آن دو پیامبر اجابت شد دعای مجاهدان راه خدا نیز تا روز قیامت مستجاب خواهد بود.



اعتماد به خدا رمز پایداری مؤمنان است



وی با تأکید بر اهمیت حسن ظن به خداوند گفت: آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز جامعه اسلامی است اعتماد و امید به خداوند متعال است و این اعتماد روحیه دعا و استغاثه را در انسان تقویت می‌کند.



این سخنران مذهبی با اشاره به فرازهایی از دعای عرفه امام حسین(ع) عنوان کرد: سیدالشهدا(ع) در این دعا بارها خداوند را به خاطر قرار گرفتن در امت پیامبر خاتم(ص) شکر می‌کند و این نگاه باید الگوی جامعه امروز ما باشد.



وی ادامه داد: ما نیز باید خداوند را شاکر باشیم که در عصر انقلاب اسلامی و در زمانه مجاهدت و مقاومت زندگی می‌کنیم و این نعمت بزرگی است که نباید نسبت به آن غفلت شود.



پناهیان با یادآوری شخصیت شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: شهدای والامقام و فرماندهان شهید با همه عظمت و اخلاص خود همواره دغدغه مشکلات مردم را داشتند و نسبت به سختی‌های معیشتی جامعه احساس مسئولیت می‌کردند.



وی افزود: با وجود همه مشکلات و کاستی‌ها نباید نسبت به اصل انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ناسپاس بود چرا که این مسئله گناهی بزرگ و اجتماعی به شمار می‌رود.



باید از غفلت‌ها و ناسپاسی‌ها توبه کنیم



این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دعای عرفه دارای ماهیتی اجتماعی است گفت: این دعا تنها برای خلوت فردی نیست بلکه دعایی است که در اجتماع مؤمنان و در فضای وحدت و بندگی معنا پیدا می‌کند.



وی تصریح کرد: همان‌گونه که گناهان اجتماعی آثار گسترده‌تری دارند توبه از آنها نیز باید عمیق‌تر و جدی‌تر باشد و جامعه اسلامی باید نسبت به کوتاهی‌ها و غفلت‌های خود احساس مسئولیت کند.

پناهیان خاطرنشان کرد: اگر امام حسین(ع) با آن مقام عصمت و عظمت در برابر خداوند استغفار می‌کند ما بیش از همه نیازمند توبه و طلب بخشش هستیم.

وی ادامه داد: باید از خداوند طلب آمرزش کنیم که آن‌گونه که شایسته بود قدردان نعمت ولایت و انقلاب اسلامی نبودیم و نتوانستیم جهان را سریع‌تر از ظلم و استکبار نجات دهیم.

این سخنران مذهبی افزود: هنوز در جهان انسان‌هایی هستند که با حقیقت دین و معرفت الهی آشنا نشده‌اند و این مسئله مسئولیت سنگینی بر دوش جامعه اسلامی قرار می‌دهد.

ملت ایران در تاریخ کم‌نظیر است

وی با تمجید از حضور مردم در مراسم دعا و نیایش اظهار کرد: در طول تاریخ کمتر ملتی را می‌توان یافت که این‌گونه با روحیه جهاد و مقاومت در میدان دعا و استغاثه حاضر شود.



پناهیان بیان کرد: ملت ایران با وجود همه فشارها و تهدیدها همچنان در میدان حضور دارد و این مسئله نشان‌دهنده عظمت روحیه ایمانی مردم است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به واقعه عاشورا و شب شام غریبان گفت: امام سجاد(ع) نقل می‌کنند که حضرت زینب(س) با وجود همه مصائب و خستگی‌ها در شب عاشورا دست از نماز شب و بندگی خدا برنداشت و این روحیه، الگوی حقیقی مقاومت و پایداری برای همه مؤمنان است.