۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۴

فعالیت ۸۸ اکیپ دامپزشکی برای نظارت بر ذبح شرعی در آذربایجان‌شرقی

تبریز- مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی از فعالیت ۸۸ اکیپ دامپزشکی ثابت و سیار برای نظارت بر ذبح شرعی و بهداشتی دام‌ها در روز عید قربان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز سه شنبه گفت: در آستانه عید سعید قربان ۴۵ اکیپ ثابت و ۴۳ اکیپ سیار دامپزشکی در سراسر آذربایجان شرقی فعالیت خود را برای نظارت بر دام‌های قربانی تشدید کرده‌اند.

حامی گفت:هدف از این نظارت‌ها تضمین سلامت شهروندان و مصرف‌کنندگان گوشت دام در روزهای عرفه و عید قربان است.

وی افزود: در مجموع ۲۷ قربانگاه ثابت در سطح استان وجود دارد که ۷ مورد از آنها در شهر تبریز مستقر هستند.

حامی خاطرنشان کرد: گروه‌های دامپزشکی در میادین عرضه دام مستقر شده و روند ذبح، بازرسی لاشه و رعایت ضوابط بهداشتی و شرعی را به طور مستمر تحت نظارت قرار خواهند داد. طرح نظارت بهداشتی بر دام‌های قربانی با جدیت دنبال می‌شود تا از سلامت و بهداشت دام‌های عرضه شده اطمینان حاصل شود.

