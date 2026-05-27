به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز، به همراه بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی در روز عید سعید قربان با حضور در محل جمع‌آوری، ذبح و توزیع نذورات قربانی، از نزدیک در جریان فعالیت‌های خداپسندانه کمیته امداد امام خمینی (ره) و صندوق حمایت از مستمندان تبریز قرار گرفتند.

در این بازدید، مراحل شرعی، بهداشتی و اجرایی ذبح قربانی و همچنین نحوه ساماندهی، بسته‌بندی و توزیع گوشت‌های نذری میان اقشار کم‌برخوردار و خانواده‌های تحت پوشش مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با ابراز رضایت از نظم، سلامت و حسن تدبیر در اجرای این فرآیند، تلاش‌های خادمان عرصه خدمت‌رسانی را ارج نهاد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به اقشار نیازمند و تداوم سنت‌های نیکوکاری، بر لزوم تقویت روحیه مواسات و همدلی در جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: در این روزها، بنا به فرموده مقام معظم رهبری، نباید مواسات و همدلی فراموش شود؛ چراکه این روحیه، جلوه‌ای روشن از انسجام اجتماعی و فرهنگ اصیل اسلامی است.