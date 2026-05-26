استقرار ۲۳ اکیپ دامپزشکی در قزوین برای نظارت بر ذبح عید قربان

امیر جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقرار اکیپ‌های نظارتی اظهار کرد: امسال ۲۳ اکیپ دامپزشکی شامل اکیپ‌های سیار و ثابت در سطح استان فعال هستند که هم بر حلالیت و تأیید شرعی ذبح و هم بر سلامت دام نظارت کامل دارند. در این طرح، کارشناسان بازرسی گوشت دامپزشکی و روحانیون معزز نیز با ما همراهی می‌کنند.

جوادی با اشاره به مراکز تعیین‌شده تصریح کرد: تقریباً ۱۰ مرکز برای عرضه و کشتار دام در استان تعبیه شده است. توصیه اکید ما به هم‌استانی‌های عزیز این است که از مراکز مورد تأیید دامپزشکی، چه در شهر قزوین و چه در سایر شهرستان‌ها، استفاده کنند و ذبح دام را حتماً در کشتارگاه انجام دهند؛ چرا که هم ناظر شرعی و هم دامپزشک مستقر در مجموعه‌های کشتارگاهی حضور دارند.

وی تأکید کرد: کشتار در عید قربان در این مراکز به‌طور رایگان صورت می‌گیرد و نظارت‌های عالیه بر آن اجرایی خواهد شد.

معاون سلامت دامپزشکی استان در پاسخ به پرسشی درباره نشانه‌های سلامت دام زنده گفت: تأیید سلامت پیش از کشتار دام عموماً توسط همکاران دامپزشک قابل تشخیص و اثبات است. اما به‌طور کلی، سلامت دام از نظر ظاهری با چشم‌های براق، مصرف خوراک طبیعی و تنفس غیرتند مشخص می‌شود.

وی با این حال تأکید کرد: مجدداً توصیه می‌کنیم که شهروندان حتماً با شماره ۱۵۱۲ دامپزشکی استان یا ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها تماس بگیرند تا همکاران ما در محل حضور یابند و هم پیش از کشتار نظارت بر سلامت دام و هم پس از کشتار نظارت بهداشتی را انجام دهند و تضمین لازم را برای سلامت گوشت به مصرف‌کنندگان بدهند.

جوادی در خصوص نکات بهداشتی ذبح دام در منازل نیز هشدار داد: اگر کشتاری در منزل صورت می‌گیرد، حتماً از دستکش و ماسک استفاده شود. همچنین حداقل ۲۴ ساعت لاشه دام برای طی دوره جمود نعشی در یخچال نگهداری شود تا سلامت و کیفیت گوشت استحصالی تأیید و ارتقا پیدا کند.

وی در پایان در خصوص وضعیت قیمت دام زنده در بازار نیز خاطرنشان کرد: بحث قیمت در حیطه وظایف دامپزشکی استان نیست، اما با توجه به اینکه مراکز عرضه‌ای که توسط دامپزشکی و شهرداری‌های استان تأیید شده‌اند، قطعاً قیمتی که به شهروندان عرضه می‌شود بر اساس قیمت‌های مصوب و تأییدشده وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت خواهد بود.

