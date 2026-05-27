سرمست: حقیقت قربان ذبح نفس اماره و رهایی از خودخواهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه با صدور پیامی به مناسبت عید قربان، اظهار کرد: قربان جلوهگاه اخلاص، بندگی و تسلیم بیچون و چرا در برابر اراده الهی است؛ یادآور آن لحظه تاریخی که حضرت ابراهیم خلیلالله علیهالسلام در اوج بندگی، مهر پدری را فدای فرمان یار کرد و سربلند از امتحان بزرگ بیرون آمد.
وی افزود: این عید فرخنده، فراتر از یک مراسم دینی، ندای بیداری فطرت پاک انسانی و بازخوانی ارزشهایی است که جوهره حیات طیبه را شکل میدهند.
سرمست در ادامه پیام آورده است: عید قربان، به ما میآموزد که بزرگترین و دشوارترین قربانی، ذبح نفس اماره و رهایی از بند خودخواهیها، کینهها و تعلقات دنیوی است، چه زیباست که در این روزهای پرفیض، انسان با قربانی کردن هوای نفس، به جای ماندههای کبر، حسد و غفلت را از دل بزداید و با دلی زلال و روحی آزاد، گامی استوار به سوی کمال و رضایت پروردگار بردارد.
وی ادامه داد: از دیگر سو، عید قربان پیامآور عشق بیپایان، همدلی عمیق و انسانیت ناب است، این عید بزرگ، فرصتی مغتنم است تا با دستگیری از نیازمندان، دلجویی از تنگدستان و شادیبخشی به یتیمان، پیوندهای فراموششده انسانی را بار دیگر استحکام بخشیم.
وی می افزاید: اینجانب به نیابت از همه مؤمنان و روزهداران این سرزمین، دعا میکنم که در سایهسار معنویت این ایام مبارک، دست همدلی یکدیگر را گرمتر بفشاریم، کنار هم بایستیم و از هر فرصتی برای کاهش آلام همنوعان و آبادانی میهن عزیزمان بهره گیریم، باشد که آموزههای قربان، چراغ راه ما در تمام روزهای سال باشد و جامعهای سرشار از صفا، ایثار و مهربانی بسازیم.
وی در پایان، از درگاه خداوند متعال برای ملت بزرگ ایران، به ویژه مردم شریف، ولایتمدار و همیشه سربلند آذربایجان شرقی، آرزوی سلامتی، شادکامی، برکت و توفیق روزافزون در مسیر نیکی، خدمت به خلق و اعتلای ایران اسلامی مسئلت کرد.
