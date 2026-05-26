به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان درباره نحوه ادامه فعالیت کلاسهای دانشجویان دانشگاه لرستان اطلاعیهای منتشر کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
پیرو بخشنامه معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تمهیدات و اقدامات لازم برای تداوم فعالیتهای پژوهشی و آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی بهصورت حضوری، نحوه ادامه فعالیتهای آموزشی در نیمسال دوم ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ به شرح ذیل خواهد بود:
همه کلاسهای آموزشی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسیارشد و دکتری تخصصی) از روز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ بهصورت حضوری برگزار میشود.
دانشجویان غیربومی میتوانند از سهشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ برای اسکان اقدام کنند.
همه کلاسهای آموزشی مقطع کارشناسی شامل دروس نظری و عملی همچنان بهصورت مجازی و در بستر سامانه LMS برگزار خواهد شد.
نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال متعاقباً و در اطلاعیههای بعدی اطلاعرسانی خواهد شد.
