۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

نحوه ادامه فعالیت کلاس‌های دانشجویان دانشگاه لرستان اعلام شد

خرم‌آباد - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان، نحوه ادامه فعالیت کلاس‌های دانشجویان این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان درباره نحوه ادامه فعالیت کلاس‌های دانشجویان دانشگاه لرستان اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

پیرو بخش‌نامه معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تمهیدات و اقدامات لازم برای تداوم فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی به‌صورت حضوری، نحوه ادامه فعالیت‌های آموزشی در نیمسال دوم ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ به شرح ذیل خواهد بود:

همه کلاس‌های آموزشی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی) از روز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشجویان غیربومی می‌توانند از سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ برای اسکان اقدام کنند.

همه کلاس‌های آموزشی مقطع کارشناسی شامل دروس نظری و عملی همچنان به‌صورت مجازی و در بستر سامانه LMS برگزار خواهد شد.

نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال متعاقباً و در اطلاعیه‌های بعدی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

