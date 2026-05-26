کشف ۳۰ تُن گوشت قرمز احتکار شده در زرقان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان میرزایی گفت: در اجرای طرح‌های مقابله با محتکران کالاهای اساسی، ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان موفق شدند یک انبار احتکار گوشت گوساله را شناسایی کنند

وی ادامه داد: ماموران با انجام تحقیقات لازم و حصول اطمینان از احتکار کالا در انبار مذکور با هماهنگی مرجع قضایی به محل اعزام شدند.

رییس پلیس شهرستان زرقان با بیان اینکه در بازرسی از این انبار ۳۰ تُن گوشت احتکار شده کشف و مالک نیز به مرجع قضایی معرفی شد، خاطر نشان کرد: ارزش کالاهای کشف شده توسط کارشنانسان مربوطه ۱۵۰میلیارد ریال برآورد شده است.