به گزارش خبرنگار مهر، روح الله رستمی پس از بازگشت از مسابقات پاراوزنه برداری الجزایر گفت: مشکلات زیادی برای آماده شدن داشتیم اما خدا را شکر می کنم که به برکت نام شهد ماکان نصیری که روی کاروان بود توانستیم با این وضعیت آمادگی نتایج خیلی خوبی گرفتیم و با این سطح آمادگی و امکاناتی که وجود دارد کارمان برای بازی های پاراآسیایی به مشکل خواهیم خورد.

وی در ادامه با اشاره به فراهم کردن شرایط لازم برای موفقیت ورزشکاران ایران در بازی های پاراآسیایی ناگوید خاطرنشان کرد: امیدوارم نگاه ویژه ای به ورزش معلولان به ویژه رشته های مدال آور شود. اگر می خواهیم مدال بگیریم باید حرفه ای عمل کنیم.

رستمی به تغییر نگاه مردم جهان به ایران پس از مقاومت برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: در مسابقاتی که رفتیم به تیم و ورزشکاران ما نگاه ویژه ای می شد که برای من جالب بود. ما را از دید یک ابرقهرمان و ابرقدرت می دیدند و خیلی نگاه های خوبی به ما داشتند که انرژی خوبی به ما منتقل می کرد.

مرد پرافتخار پاراوزنه برداری ایران در پایان گفت: وقتی دنیا ما را به عنوان یک کشور ابرقدرت می شناسد باید زیرساخت های مناسبی برای ورزش داشته باشیم که امیدوارم این زیرساخت ها در عرصه جانبازان و معلولان ارتقا پیدا کند و بتوانیم در حد نام ایران اسلامی در میادین حضور پیدا کنیم.