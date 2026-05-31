سجاد انوشیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تک مداله بودن بازیهای آسیایی ناگویا گفت: تیم ملی وزنهبرداری مردان در اوزان ۷۵، ۸۵، ۹۵، ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم و تیم وزنهبرداری بانوان در اوزان ۶۹، ۷۷ و ۸۶ کیلوگرم، با مجموع ۸ سهمیه در ناگویا به میدان خواهند رفت. پیش از این با پیشنهاد کنفدراسیون وزنهبرداری آسیا به IOC قرار بود وزنهبرداری که دارای دو حرکت جداست، در بازیهای آسیایی ناگویا دو مداله باشد. در واقع فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیا در تلاش بودند تا این مسابقات اگر سه مداله نمیشود حداقل با اهدای دو مدال برای یک ضرب و دو ضرب برگزار شود، اما به جمع بندی نرسیدند.
وی گفت: بنابراین مسابقات با همان روال قبلی و به صورت مدال مجموع برگزار خواهد شد چون کشور میزبان بازیهای آسیایی ناگویا با این موضوع مخالفت کرده است. بنابراین مدال مجموع همچون روال گذشته معیار است. البته هنوز این موضوع نهایی نشده است و فعلا در حال رایزنی هستند. قطعا اگر مسابقات به صورت دو مداله برگزار میشد این شرایط برای ما خوب بود.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری عنوان کرد: البته که ما به مدال و شرایطی که در بازیهای آسیایی وجود دارد اصلا توجهی نمیکنیم و طبق روال کار خودمان را انجام میدهیم. در گذشته مدال مجموع ملاک و معیار بود و الان هم با قبل تفاوتی نکرده است. وزنهبرداران ما هم صادقانه تلاش میکنند تا بتوانند رکوردهای خود را ارتقا بدهند و فکر میکنم در ناگویا اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
انوشیروانی تأکید کرد: ما وزنهبرداران خیلی خوبی داریم که همگی شرایط خوبی دارند، علیرضا یوسفی که در حرکت دوضرب مهارت خاصی دارد، وزنهبردارانی همچون عالیپور و نصیری هم در یکضرب و هم دوضرب وزنهبرداران خوبی هستند، اگر نصیری در همین مسابقات قهرمانی آسیا از استرس دور میشد و میتوانست رکوردهای تمرینی خود را بزند، طلای یک ضرب را هم مثل دوضرب کسب میکرد. یوسفی، داودی، نصیری، عالیپور، معینی و جوادی وزنهبرداران بسیار خوبی هستند و امیدواریم با آمادگی کامل کار خود را دنبال کنند و فدراسیون وزنهبرداری نیز در تلاش است که اردوی تیم ملی از اردبیل به تهران منتقل شود.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری در مورد حمایت و تخصیص بودجه از سوی وزارت ورزش و جوانان با توجه به خسارتهایی که در طول جنگ تحمیلی متحمل شدند، گفت: ما بخش عمده آسیبهایی که در طول جنگ تحمیلی به فدراسیون وارد شده بود را برطرف کردیم. اما واقعیت این است که شرایط مالی برای همه سخت شده است و اوضاع اقتصادی بهم ریخته شده است ولی ما با تمام توان تلاش میکنیم. در این رابطه اسپانسر فدراسیون وزنهبرداری هم به ما کمک خیلی زیادی کرده است.
وی در رابطه با بودجه فدراسیون وزنهبرداری خاطرنشان کرد: وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در حد توان خودشان از ما حمایت کردند. از مجموع بودجهای که برای فدراسیون تخصیص داده شده بود تاکنون ۱۵ درصد آن پرداخت شده است.
انوشیروانی تأکید کرد: امسال وزنهبرداری سال سختی پیش رو دارد. ما بازیهای آسیایی ناگویا را در مهرماه پیش رو داریم و یک ماه بعد از بازیهای آسیایی ناگویا، مسابقات جهانی را پیش رو داریم و پس از آن یک مسابقه گزینشی المپیک تا پایان سال خواهیم داشت. طبیعی است که تمامی وزنهبرداران با تمام توان در مسابقات گزینشی المپیک حاضر خواهند شد و کار سختی پیش رو داریم. همین موضوع وظیفه ما را سنگینتر میکند و انتظارات مردم از وزنهبرداری را بالا میبرد با این حال تلاش میکنیم که شرایط خوبی رقم بزنیم و نتایج خوبی کسب کنیم.
