به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی ظهر سه شنبه در مراسم دومین گرامیداشت شهید رئیسی که در دانشگاه باقرالعلوم برگزار شد، به بازخوانی خاطرات و ویژگی‌های مدیریتی و اخلاقی شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی پرداخت و اظهار کرد: همراهی با ایشان از لحظه انتصاب تا لحظه شهادت، فرصتی بود تا دهه نود را به عنوان دهه‌ای خاص در تاریخ کشور و پیوندخورده با دوران شکوفایی و مدیریت مجاهدانه ایشان از نزدیک ببینیم.

وی با تأکید بر اینکه ولایت‌پذیری در سیره شهید رئیسی فراتر از یک شعار بود، افزود: تبعیت ایشان از رهبر معظم انقلاب اسلامی یک باور قلبی و عمیق بود و با وجود اینکه معمولاً رؤسای جمهور در سفرهای خارجی و پشت درهای بسته تمایل دارند خود را تصمیم‌گیر نهایی معرفی کنند، شهید رئیسی با اصرار و قاطعیت، نقش تعیین‌کننده رهبر معظم انقلاب را به زبان می‌آورد و بر آن پافشاری می‌کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم ادامه داد: ایشان حتی در شرایطی که اختیار قانونی برای تصمیم‌گیری مستقل داشت، ترجیح می‌داد با رهبری مشورت کند و استدلال‌های خود را با ایشان در میان بگذارد، اما در نهایت مطیع محض امر ولایت بود.



اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی‌های اخلاقی شهید رئیسی اشاره کرد و گفت: حاج‌آقا نسبت به نزدیکان و همراهان خود بسیار سخت‌گیر بود و در عین حال که لبخندی همیشگی بر لب داشت، هیچ‌گاه به دنبال نمایش قدرت نبود و هر جا که لازم بود برای پیشبرد امور نظام، از آبروی خود مایه می‌گذاشت.



وی با روایت خاطره‌ای از برپایی یک نمایشگاه فرهنگی و هنری در حضور رهبر معظم انقلاب، بیان کرد: آن روز شهید رئیسی با خطبه‌ای غرا و سخنانی پرمحتوا گزارشی از فعالیت‌ها ارائه داد و برخورد پدرانه مقام معظم رهبری با ما و آغوش باز ایشان، خستگی را از تن همه به در کرد؛ شهید رئیسی همواره غرق در عظمت این نعمت الهی یعنی رهبری بود و معتقد بود ما در بهترین دوره تاریخی این مرز و بوم زندگی می‌کنیم.