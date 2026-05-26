شمار شهدای حملات تل آویو به لبنان به ۳۲۱۳ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت بهداشت لبنان امروز سه شنبه اعلام کرد که شمار شهدای حملات اسرائیل از ۲ مارس ۲۰۲۶ تاکنون به ۳۲۱۳ نفر افزایش یافت.

این وزارتخانه اشاره کرد که ۹۷۳۷ نفر نیز در پی حملات اسرائیل از تاریخ مذکور مجروح شدند.

همزمان منابع لبنانی از بمباران برج الشمالی، قلعه الشقیف، دیرالزهرانی، کفرجوز، حبوش،الکفور و کفر رمان در جنوب لبنان خبر دادند.

جنگنده‌های اسرائیلی شهرهای سُهمور و مچغره در دره بقاع شرقی لبنان را هدف قرار دادند.

منابع خبری اعلام کردند که رژیم صهیونیستی از صبح امروز تاکنون بیش از هشتاد حمله به بیش از بیست شهرک در جنوب و روستاهای بقاع غربی و نیز حملات توپخانه ای انجام داده است.

این منابع به شهادت چهار نفر در حبوش اشاره و اعلام کردند: در حملات اسرائیل به جنوب و شرق لبنان از صبح امروز تاکنون ۱۸ نفر به شهادت رسیده و ۲۲ نفر دیگر زخمی شده است.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی برای ۱۳ شهرک در جنوب لبنان هشدار تخلیه داد.