خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: پیام حضرت آیتالله «سید مجتبی خامنهای» رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت برگزاری حج که در آن با اشاره به جنگ تحمیلی سوم علیه کشور بیان کردند «امسال مسئله برائت از مشرکان اهمیت مضاعفی دارد و عمق و گستره برائت از آمریکا و رژیم صهیونی فراتر از آئین برائت در موسم حج است و از این پس «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» شعار رایج امت اسلامی و مظلومان عالم خصوصا جوانان خواهد بود» بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی داشته است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از این پیام بیان کردند که با سلاح اللهاکبر «در پی بعثت ملت ایران و جبهه مقاومت بعثت امت اسلامی رقم خواهد خورد و برائت از مشرکان از رمی جمرات حج به صحنههای زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان در اقصی نقاط عالم تسری خواهد یافت. امت اسلامی و ملتهای منطقه، ظرفیتها و منافع مشترک زیادی دارند که نظم جدید و هندسه آینده منطقه و جهان را شکل خواهد داد.»
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، به ویژه درباره جایگاه آتی آمریکا در منطقه مورد توجه رسانههای بینالمللی قرار گرفت که در ادامه به بخشی از آن اشاره میشود.
خبرگزاری آناتولی با تیتر «مقام معظم رهبری ایران میگوید کشورهای خاورمیانه دگیر سپر پایگاههای آمریکایی نخواهند بود»، نوشت: «مقام معظم رهبری ایران روز سهشنبه گفت که واشنگتن دیگر نقطه امنی در منطقه نخواهد داشت.»
به نوشته آناتولی، ایشان از ملتهای مسلمان و دیگر کشورهای منطقه خواستند «منافع مشترک را برای شکل دادن به منطقه و نظم جهانی جدید دنبال کنند.»
روزنامه ترکیه تودی نیز این بخش از بیانات مقام معظ رهبری را بازنشر کرده و به نقل از ایشان، نوشت: «زمان به عقب باز نمیگردد و ملتها و تروریستهای منطقه دیگر سپری برای پایگاههای آمریکایی نخواهند بود. آمریکا دیگر نقطه امنی برای شرارت یا ایجاد پایگاههای نظامی در منطقه نخواهد داشت.»
روزنامه پاکستان آبزرور پیام امروز ایشان را مورد توجه قرار داده و نوشت: «آیتالله "مجتبی خامنهای" مقام معظم رهبیر ایران گفته است که ایران پاسخ محکمی به آمریکا داده است و واشنگتن دیگر نقطه امنیتی برای حضور نظامی، مداخله یا ایجاد پایگاههایش در منطقه نخواهد داشت.»
به نوشته این روزنامه، «مقام معظم رهبری ایران امروز گفت که این کشور با ایمان و با شعار اللهاکبر قویتر شده و آینده از آن مسلمانان جهان و ظهور یک تمدن اسلامی جدید است.»
خبرگزاری بلومبرگ نیز با بازنشر بخشی از بیانات ایشان درباره بازگشتناپذیر بودن وضعیت منطقه غربی آسیا پس از مقاومت ملت ایران در برابر تجاوزگری آمریکایی ـ صهیونیستی و این که آمریکا دیگر نقطه امنی برای شرارتها و ایجاد پایگاههای نظامی در منطقه نخواهد داشت، نوشت: «این اظهارات نشاندهنده دیدگاه ایران مبنی بر این است که این جنگ در موازنه قدرت منطقه غنی از نفت خلیج فارس تغییرات اساسی ایجاد کرده، موجب تضعیف آمریکا شده و نوعی بازدارندگی ایجاد کرده است که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را به همزیستی با ایران وا میدارد.»
خبرگزاری فرانسه نیز به بازنشر موضوعات منطقهای پیام امروز ایشان پرداخته و به نقل از ایشان نوشت: «مسلم است که عقربههای زمان به عقب بازنخواهد گشت و ملتها و سرزمینهای منطقه دیگر سپری برای پایگاههای آمریکا نخواهند بود.»
رسانههای لبنانی از جمله «المیادین»، «العهد»، «المنار» و «النشره» بخش عمده توجه خود را بر سخنان رهبر انقلاب درباره تحولات راهبردی منطقه و آینده نظم جهانی متمرکز کردند.
این رسانهها با تیتر «امت اسلامی نظام جدید منطقه و جهان را شکل خواهد داد»، تأکید کردند که آیتالله خامنهای معتقد است ملتهای اسلامی و مردم منطقه دارای ظرفیتها و منافع مشترک فراوانی هستند که میتوانند در آینده، هندسه جدید منطقه و حتی جهان را ترسیم کنند.
این رسانهها همچنین با برجستهکردن بخش دیگری از پیام، نقل کردند که رهبر انقلاب تصریح کردهاند «عقربههای زمان به عقب بازنمیگردد» و مردم منطقه دیگر اجازه نخواهند داد سرزمینهایشان به پایگاههای آمریکا تبدیل شود.
الجزیره در بازتاب این پیام نوشت که رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردهاند آمریکا دیگر امکان ایجاد محیط امن برای حضور نظامی و استقرار پایگاههای خود در منطقه را نخواهد داشت. همچنین دعوت به گسترش همکاری و دوستی میان کشورهای اسلامی و ضرورت حرکت جمعی برای پیشرفت جهان اسلام از دیگر محورهایی بود که رسانههای قطری به آن پرداختند.
رسانههای سعودی «العربیه» و «الحدث» نیز با وجود رویکرد خبری مختصرتر، بخش مربوط به پایگاههای آمریکا را در صدر بازتاب خود قرار دادند و تیتر مشترک «جایی امن برای پایگاههای آمریکا در منطقه وجود نخواهد داشت» را انتخاب کردند.
نظر شما