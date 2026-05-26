به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم محسن اسدی از سقوط تریلی در محور مواصلاتی مشهد به کلات خبر داد و اظهار کرد: این حادثه امروز(۵ خرداد) در کیلومتر ۷۰ جاده کلات رخ داد.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: یک دستگاه تریلی به دلایل نامشخصی از مسیر خارج و سقوط کرده است. متأسفانه در این حادثه راننده تریلی در داخل خودرو محبوس شد.

وی تصریح کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه در ساعت ۱۶:۱۸، نیروهای امدادی از ایستگاه ۴۵ به همراه تجهیزات کامل نجات به محل حادثه اعزام شدند.

اسدی با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: آتش‌نشانان با انجام موارد لازم نسبت به رهاسازی راننده محبوس شده از داخل کابین تریلی اقدام کردند.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با تاکید بر اینکه عملیات به دلیل شدت آسیب وارده به کابین و گیر کردن پای راننده میان قطعات، با حساسیت و دقت بالایی انجام شده است؛ افزود: خواب آلودگی در فواصل نزدیک به مقصد از جمله دلائل اصلی چنین حوادثی است و از رانندگان خواهشمندیم نسبت به رعایت زمان استراحت به جهت جلوگیری از چنین حوادثی اقدام کنند.