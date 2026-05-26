۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۳

سقوط تریلی در جاده کلات؛ راننده از میان آهن‌پاره‌ها نجات یافت 

مشهد- سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، از سقوط تریلی در محور مواصلاتی مشهد به کلات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم محسن اسدی از سقوط تریلی در محور مواصلاتی مشهد به کلات خبر داد و اظهار کرد: این حادثه امروز(۵ خرداد) در کیلومتر ۷۰ جاده کلات رخ داد.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: یک دستگاه تریلی به دلایل نامشخصی از مسیر خارج و سقوط کرده است. متأسفانه در این حادثه راننده تریلی در داخل خودرو محبوس شد.

وی تصریح کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه در ساعت ۱۶:۱۸، نیروهای امدادی از ایستگاه ۴۵ به همراه تجهیزات کامل نجات به محل حادثه اعزام شدند.

اسدی با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: آتش‌نشانان با انجام موارد لازم نسبت به رهاسازی راننده محبوس شده از داخل کابین تریلی اقدام کردند.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با تاکید بر اینکه عملیات به دلیل شدت آسیب وارده به کابین و گیر کردن پای راننده میان قطعات، با حساسیت و دقت بالایی انجام شده است؛ افزود: خواب آلودگی در فواصل نزدیک به مقصد از جمله دلائل اصلی چنین حوادثی است و از رانندگان خواهشمندیم نسبت به رعایت زمان استراحت به جهت جلوگیری از چنین حوادثی اقدام کنند.

