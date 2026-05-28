  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

۲ فوتی و ۶ مصدوم در سانحه رانندگی در محور فیروزه به قوچان

۲ فوتی و ۶ مصدوم در سانحه رانندگی در محور فیروزه به قوچان

مشهد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از ۲ جان باخته و ۶ مصدوم در برخورد دو خودرو سواری با کامیون در محور فیروزه به قوچان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: طی اعلام مرکز کنترل عملیات استان EOC مبنی بر برخورد رخ به رخ خودرو سواری روا با کامیون و پراید در کیلومتر ٢٠ فیروزه به قوچان، نجاتگران پایگاه امداد و نجات مرکزی شهرستان فیروزه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: این حادثه ۶ مصدوم و ٢ فوتی برجا گذاشت که نجاتگران کار تثبیت صحنه حادثه و عملیات رهاسازی را انجام دادند.

وی افزود: ٣ مصدوم به صورت سرپایی و ٣ مصدوم جهت انتقال به بیمارستان به همکاران اورژانس تحویل داده شد.

منیری گفت: این حادثه با همکاری عوامل آتشنشانی، پلیس راه، اورژانس و کلانتری مرکزی صورت پذیرفت.

کد مطلب 6843406

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها