۲ فوتی و ۶ مصدوم در سانحه رانندگی در محور فیروزه به قوچان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: طی اعلام مرکز کنترل عملیات استان EOC مبنی بر برخورد رخ به رخ خودرو سواری روا با کامیون و پراید در کیلومتر ٢٠ فیروزه به قوچان، نجاتگران پایگاه امداد و نجات مرکزی شهرستان فیروزه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: این حادثه ۶ مصدوم و ٢ فوتی برجا گذاشت که نجاتگران کار تثبیت صحنه حادثه و عملیات رهاسازی را انجام دادند.

وی افزود: ٣ مصدوم به صورت سرپایی و ٣ مصدوم جهت انتقال به بیمارستان به همکاران اورژانس تحویل داده شد.

منیری گفت: این حادثه با همکاری عوامل آتشنشانی، پلیس راه، اورژانس و کلانتری مرکزی صورت پذیرفت.